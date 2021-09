Manchester United: Millones de fans se perderán el debut de Cristiano Ronaldo en Old Trafford

Cristiano Ronaldo regresó a Inglaterra para vestir una vez más la playera del club que lo llegó a la élite mundial, por lo que después de algunos días entrenando junto Cavani, Sancho Rashford y compañía, CR7 podría ver sus primeros minutos en el campo este 11 de septiembre, pero todo parece indicar que solo la gente que vaya al estadio verá el partido.

Después de 12 años fuera de los “Red Devils”, el Bicho está listo para regresar a pisar el césped de Old Trafford cuando el United se vea las caras contra el Newcastle, pero para desgracia de los hinchas de Manchester y los seguidores del “Comandante”, el partido no se transmitirá en vivo, es decir, millones no podrán disfrutar del cotejo desde casa.

El periodista de ESPN, Rob Dawson fue el encargado de recordarle al mundo que existe una regla donde se indica que durante ciertas horas no se trasmiten partidos en vivo en Reino Unido, por lo que puso en un predicamento a millones de aficionados británicos, ya que ahora tendrán que ver la opción de poder disfrutar del regreso del “Bicho” a la que fuera su casa hace más de 12 años.

Por qué se perderían el partido

A pesar no tener la seguridad de que Cristiano vaya a tener minutos el próximo 11 de septiembre, los fans tienen miedo de poder perderse el debut debido a una reglamentación que existe en Gran Bretaña, donde se indica que durante las 2:45 PM y las 5:15 PM, hora de Inglaterra no se transmitirá partidos en vivo.

La regla está vigente desde 1960 y se hacían excepciones para la final de la FA Cup, pero desde el 2012 se ha aplicado a todos los partidos. Se tiene que mencionar que el calendario con los horarios se presenta antes de comenzar la temporada, por lo que no se pueden hacer modificaciones.

La llegada de CR7 al club británico, además de mediático, traerá consigo experiencia, talento y hambre de triunfo, por lo que podría ser un factor importante para que los “Red Devils” se conviertan en firmes candidatos al título.

Actualmente el ManU marcha tercero, por lo que el duelo contra las Urracas será crucial para colocarse en el primer lugar, esto a falta que el Tottenham pierda puntos en el próximo duelo. El partido contra el Newcastle está programado para comenzar a las 9:00 hora de México.