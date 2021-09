Óscar de la HOYA padece COVID-19 y se muestra desde la cama del HOSPITAL: VIDEO

El ex boxeador estadounidense y ahora promotor de box, Óscar de la Hoya, dio a conocer este viernes que padece COVID-19, situación que lo mantiene en la cama de un hospital, tal como él mismo lo dio a conocer a través de un video colocado en sus redes sociales.

De la Hoya, quien tenía pactada una pelea de exhibición para el 11 de septiembre contra el peleador de UFC, Vitor Belfort, se perderá ésta misma a causa de las dolencias que le provoca estar infectado de coronavirus.

Hasta el momento, se ha revelado que su estado de salud se mantiene estable, pero sí está muy dolorido del pecho y con incapacidad de respirar bien. A pesar de esto, De la Hoya ha hablado para expresar cómo se siente con sus malestares.

Así fue como lo precisó Óscar de la Hoya, al señalar los fuertes dolores que está padeciendo y le tienen postrado en una cama.

"Estamos aquí en el hospital, me siento mal, mal, mal. Tengo Covid, mi pecho... no puedo respirar bien, estoy bien adolorido", precisó el ex pugilista.