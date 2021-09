Xolos y Mazatlán empataron a cero goles en jornada 10 del Torneo Grita México 2021

Ante una baja entrada al Estadio Caliente, Xolos y Mazatlán empataron a cero goles en partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Grita México 2021.

En el primer tiempo, Xolos se apoderó del ataque y se volcó hacia el frente para tratar de abrir el marcador.

El cuadro de Mazatlán difícilmente pasaba de la media cancha y careció de llegada al arco rival, Xolos dominaba la primera parte.

El árbitro, Adonai Escobedo, decretaba penal a minutos finales del primer lapso, pero le solicitaron revisar la acción al VAR y anuló el decreto. Al iniciar el partido parecía que también le cometían falta a Fidel Martínez pero esa jugada no la reviso el silbante.

En la parte complementaria, abundaron los errores y las inconsistencias en ambos equipo. Lo rescatable del conjunto visitante fue su defensa que se mantuvo firme y bloqueaba todo tipo de disparos de Xolos.

Los fronterizos intentaron con tiros de larga distancia a portería. Vladimir Loroña recortó al centro realizó un disparo que atajó Vikonis y mandó a tiro de esquina.

Las constantes revisiones al VAR y el ingreso de la asistencia médica, cortaron mucho el juego, por lo que se tuvieron que agregar 6 minutos de tiempo adicional.

Los abucheos del público tijuanense no se hicieron esperar, pues se enfrentaron las dos peores defensivas y no hubo anotaciones. El 0-0 no gustó para nada a la afición xoloitzcuintle.

El conjunto de Mazatlán propuso poco hacia al frente y se dedicó más a defender para sacar un punto de Mictlán. Parecía que era la encomienda del técnico español Beñat San José.

Tijuana enfrentará a Necaxa en la fecha 11 en calidad de visitante. Xolos ha tenido un pobre desempeño en este certamen al cosechar solo 7 puntos de 30 disputados.

