Checo Pérez: Cómo le ha ido en Rusia y que buscará en la próxima carrera

Checo Pérez sigue con la misión de mejorar en las prácticas para poder explotar mejor el coche y con esto tener la posibilidad de conseguir más podios para Red Bull, situación que podría cambiar pronto, ya que este fin de semana, el piloto mexicano regresará a una de sus pistas favoritas, mismas que le ha dado muchas alegrías en temporadas anteriores.

El compañero de Max sabe que tiene que comenzar a dar resultados al equipo austriaco, por lo que este fin de semana puede ser un gran día para él y toda la escudería, ya que se tiene que recordar en el 2015 quedó en tercer lugar con un auto menos potente y en el 2020 estuvo cerca de repetir al quedar en la cuarta posición, es decir, los fans de Checo pueden soñar con pido en Sochi.

El tapatío aprovechó la conferencia de previa a comenzar el fin de semana de competencia para levantar el ánimo de sus fans, ya que después de varias carreras desastrosas llegó una que se adecúa bastante bien a su forma de manejar, es decir, se puede esperar una gran actuación desde el mismo viernes en las clasificatorias.

El mensaje de aliento

“Es una pista que me gusta, disfruto, pero también se adapta a mi forma de conducir, especialmente el domingo en la carrera. Es una pista donde la degradación de los neumáticos es poca, pero es muy difícil para los traseros. Así que creo que eso es algo que me ha servido bien en el pasado y me ha dado la oportunidad de tener buenos resultados en este lugar”, exclamó Pérez.

Aunado a este comentario relacionado a la adaptación a la lista, Checo quiere repetir lo hecho en Italia, donde terminó en tercer lugar, pero debido a una penalización lo bajaron al quinto puesto. Ahora el podio parece estar cerca por todas las circunstancias, pero no se puede confiar, ya que cualquier despiste podría terminar mal.

Cuándo es la carrera

Para los amantes de Checo y las carreras de la Fórmula Uno tienen una cita este 26 de septiembre, eso sí, se tiene que madrugar, ya que los pilotos encenderán sus motores en la parrilla de salida a las 07:00 de la mañana hora de México.