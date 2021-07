Simon Biles no participará en dos finales de aparatos individuales; en duda su regreso a Tokio 2020

Tras retirarse en la competencia por equipos y de no participar en el all around argumentando problemas de salud, Simon Biles anunció que no competirá en las finales de barras asimétrica así como en la competencia de salto en Tokio 2020.

USA Gymnastics fue la encargada de dar a conocer esta noticia a través de una comunicado en redes sociales. Simon Biles tomó la decisión de retirarse de las competencias después de una consulta con el personal médico.

Evalúan estado de salud

Así mismo, el comunicado también pone en duda la participación de Biles en los dos aparatos a los que clasificó en la etapa de clasificación general, la única ronda donde la gimnasta vio acción.

La atleta seguirá siendo evaluada de manera continua para saber su estado de salud y determinar si puede competir en las finales por ejercicio de suelo y de barra de equilibrio.

Definen reemplazo

Ante esta baja, el equipo de gimnasia de Estados Unidos informó que MyKayla Skinner será su reemplazo en suelo y Jade Carey hará lo propio en las finales de barra.

Simon Biles es la gimnasta más exitosa en la historia de los Mundiales de Gimnasia Artística, pero problemas mentales y de salud la obligaron a no participar más en la justa asiática.