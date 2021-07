Hugo Millán, piloto de motocicletas de 14 años, muere en plena competencia; así lo despidieron sus papás

El piloto de motociclismo, Hugo Millán, de 14 años de edad, murió este fin de semana tras un grave accidente que sufrió en la primera carrera de la Hawkers European Talent Cup (HETC) en el circuito de MotorLand Aragón, donde se disputaba la quinta ronda del campeonato FIM CEV Repsol.

La noticia fue confirmada por Cuna de Campeones, la escuela de motociclismo donde Hugo Millán entrenaba. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, afirmaron que será recordado por su gran corazón y profesionalidad.

De acuerdo con la agencia 'EFE' y con medios locales, el joven cayó al suelo en la curva 5 y cuando trataba de abandonar la zona por su propio pie, fue atropellado por el piloto polaco Milan Leon Pawelec. Millán fue atendido en la pista. Más tarde fue sido trasladado en helicóptero a un hospital en Zaragoza, donde falleció horas después.

En un par de publicaciones a través de sus cuentas de Facebook, Ana Belén Gracia Cortés y Enrique Millán, padres de Hugo, se mostraron desconsolados por el deceso de su hijo.

"Buenos días, mi Ángel de la Guarda, ¿cómo estas? Te quiero muchisimo, mi campeón, llevo sólo horas sin ti y no puedo con mi alma, ¡te has llevado toda mi vida contigo! Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida... ¡Te Quiero, mi súper Hugo! ", escribió su madre.

"Mi vida se partió... Me encargaré de que no se olvide tu gran humildad y buen hacer en los circuitos... Diste tu vida por ser tan valiente y te juro por mi vida... que no cesaré en luchar para que no se desvanezca tu nombre... Por siempre... SúperHugo", fueron las palabras de su padre.