Diablos y Mariachis ya tienen lugar seguro en los playoffs

En la recta final de actividades en la Temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se definen las 12 novenas clasificadas a los playoffs. Con dos clubes con un cupo garantizado, se intensifica la disputa por los últimos 10 boletos para la segunda fase del circuito veraniego.

Los Diablos Rojos del México se convirtieron en el primer equipo de la Zona Sur en amarrar un lugar en la postemporada, tras apuntarse la serie ante los Pericos de Puebla en el Estadio Alfredo Harp Helú. Después de 55 partidos, la novena escarlata suma 36 triunfos y 19 derrotas.

Los Olmecas de Tabasco alcanzaron las 30 victorias en la campaña para afianzarse como sublíderes en la división. Los dirigidos por Pedro Meré registran cinco juegos ganados de manera consecutiva, al barrer la serie ante los Piratas de Campeche en el Parque Nelson Barrera Romellón.

Al momento: Pericos de Puebla (27-26), Leones de Yucatán (28-27), El Águila de Veracruz (29-28) y Tigres de Quintana Roo (28-28) sostienen una batalla por las últimas plazas para la postemporada. Bravos de León, Piratas de Campeche y Guerreros de Oaxaca se rezagaron en la clasificación.

En la Zona Norte, los Mariachis de Guadalajara, quienes también aseguraron su presencia en la siguiente instancia, extendieron su dominio en la división. Con récord de 39-15, la franquicia de expansión posee la mejor marca en el circuito, además del mejor diferencial de carreras.

En un sorpresivo movimiento, los Toros de Tijuana destituyeron al venezolano Omar Vizquel como manager, tras ser barridos por los Sultanes de Monterrey en el Estadio Chevron. No obstante, los fronterizos permanecen en el segundo sitio, con 1.5 juegos de ventaja sobre Monclova.

Los Acereros de Monclova (33-24) y los Saraperos de Saltillo (32-25) se encaminan hacia la fase final. Por su parte, los Tecolotes de los Dos Laredos, los Algodoneros de Unión Laguna, los Rieleros de Aguascalientes y los Sultanes de Monterrey pelean por el quinto y el sexto puesto.

El Águila vs Guerreros, Mariachis vs Pericos, Tigres vs Leones, Diablos Rojos vs Bravos, Toros vs Sultanes, Tecolotes vs Acereros, Rieleros vs Saraperos Algodoneros vs Generales y Piratas vs Olmecas reanudarán el martes 27 de julio las actividades en la Liga Mexicana de Beisbol.

