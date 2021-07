La reducida baraja de Gerardo Martino en la delantera de la Selección Mexicana

Con la lesión de Hirving Lozano, que lo deja fuera de las canchas de cuatro a seis semanas, las cartas al ataque de Gerardo Martino se redujeron. En estos momentos, el técnico de la Selección Mexicana sólo tiene disponible a Rogelio Funes Mori para la Copa Oro, tomando en cuenta que Alan Pulido aún no se recupera de una lesión.

A lo anterior se suman las no convocatorias de Javier Hernández, quien tuvo un destacado comienzo de campaña con el Galaxy de la MLS, al ser el líder goleador del torneo, con 10 tantos.

No obstante, El Tata reiteró su decisión de descartar al Chicharito, porque consideró pertinente llamar a otros elementos. Indicó que Funes Mori era una opción que se tenía que probar, y este es el momento.

“Realmente no tenemos más opciones. Lo que uno hace en un escenario de 23 futbolistas es tener dos o tres opciones en un mismo lugar. Nuestra opción de Rogelio es Alan, pero todavía le falta un partido (para recuperarse). Nuestra opción tres era Chucky y ya todos saben lo que pasó”, mencionó.

“Habrá que improvisar de manera distinta buscando un 9 natural o un reemplazante que pueda hacerlo”, continuó.

Explicó que prescindir de los servicios de Hernández es una decisión que le comunicó a los futbolistas líderes de la Selección Nacional, más no lo hizo a manera de solicitar permiso. Agregó que los jugadores no están en el ámbito de sugerir nombres para convocados, pues no es su función.

Por su parte, Jesús Corona, volante azteca, externó su frustración ante las decisiones de los silbantes de la Concacaf, lo cual propicia que los rivales cometan faltas o se excedan en el juego rudo.

Aseguró que estas situaciones provocan el enfado de la gente, que se traduce en actos como el grito homofóbico en los estadios, el cual se presentó en el empate 0-0 ante Trinidad y Tobago.

Invitó a los aficionados a que estas acciones no se repitan este miércoles, cuando México se enfrente a Guatemala en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Oro.

