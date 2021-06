José de Jesús “Camarón” Rodríguez se lleva la cuarta etapa de la temporada 2021 de la Gira de Golf Profesional

El guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, se proclamó campeón de la cuarta etapa de la campaña 2021 de la Gira de Golf Profesional que tuvo como escenario el Amanali Country Club & Náutica, en Tepeji del Río, Hidalgo.

Por séptima ocasión en la historia de la Gira de Golf Profesional y segunda en lo que va del año, el originario de Irapuato, Guanajuato, se llevó la victoria. En esta ocasión el ex integrante del PGA Tour se impuso con un marcador de 193 impactos, 23 bajo par.

“Estoy muy contento de haber regresado a Amanali, la verdad es que es un campo maravilloso, los greenes perfectos. Me voy muy contento con este triunfo el cual se lo dedico a mi hermano Rosendo quien me acomodó el swing, sin su apoyo no hubiera sido posible obtener este resultado”, dijo José de Jesús “Camarón” Rodríguez.

El actual jugador del Korn Ferry Tour finalizó su participación en la justa hidalguense con una ronda de 65 impactos. “Fue una semana de muchas alegrías, primero tiré el récord de campo con 60 golpes, después gané el torneo y me dan la noticia que mi visa está aprobada para poder viajar a los Estados Unidos y seguir jugando en el Korn Ferry Tour”, agregó Rodríguez, ganador de un premio de 265 mil pesos.

En la segunda posición con score de 200 golpes, 16 menos, se ubicó el mexiquense Ángel Morales. “Primero que nada me siento muy contento de poder jugar en un gran campo como lo es Amanali. Jugué muy sólido gracias a que jugué tiro por tiro, la clave fue dejarla en el fairway y ahí están el resultado”, dijo Morales.

La revelación de la competencia fue el amateur poblano Eloy Vigil, quien con score de 204 golpes, 12 menos, compartió la cuarta posición. “Fue una muy grata experiencia el haber jugado en el grupo final con un golfista de la talla del “Camarón” Rodríguez, la verdad es que le aprendí mucho”, dijo Vigil de apenas 19 años de edad e integrante de la Lynn University de Boca Raton, Florida.

Con score de 203 impactos, 13 bajo par, el mexicano Juan Diego Fernández finalizó en la tercera posición de la competencia que repartió una bolsa de un millón 600 mil pesos.

Quinta etapa

La quinta fecha de la temporada 2021 de la Gira de Golf Profesional se llevará a cabo del 1 al 4 de julio en el Ventanas de San Miguel Golf & Resort, sede del II ProAm.

Por: Redacción