Yeimi Mercado tiene una larga lista de retadoras

Hace unos años para Yamileth Mercado (17-2, 5 KO’s) era difícil encontrar rival en su peso, pero hoy, la Campeona Mundial Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tiene agenda llena y una larga lista de retadoras que desean su corona; peleas mandatorias, peleas pactadas y peleas que desea consumar suman ahora una fila de ex campeonas, leyendas y rivales de gran cartel que buscan vencerla.

“Antes la división Supergallo estaba abandonada, era la categoría que no se veían tantas rivales y ahora esta saturada hay tantas que han bajado a este peso, que se van con la perspectiva de que soy la actual Campeona, de que soy joven, creen que no tengo experiencia y me pueden ganar, pero no ven que aprendo rápido, trabajo fuerte y crezco cada día más . Todas trabajamos con el mismo sueño, la misma hambre y ganas de ser Campeonas, pero es motivante porque la competencia te exige más; ahora me tienen saturada todo mundo me dice que quiere pelear conmigo pero nadie me dice con quien quiero pelear”, expresó Mercado Duarte.

La chihuahuense está por culminar su preparación para enfrentar a la mexicoestadounidense Angélica Rascón, en su natal Chihuahua, donde el próximo 26 de junio hará la segunda defensa de su título.

Yeimi peleó a pesar de la pandemia, en pleitos de respaldo de destacadas funciones, una de ellas el 25 de septiembre del 2020, en el pleito de exhibición de Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce, y aunque no expuso su cetro, el duelo ante Irasema Rayas le dejó una fractura de nariz; después, en febrero de este año, ante Alejandra ‘La Rockera’Guzmán, retuvo el título pese a tener un tímpano perforado casi al inicio del pleito.

“La recuperación fue rápida. No esperaba iniciar entrenamientos hasta tener el alta total; trabajé muy fuerte y enfocada a lo que quiero realizar; estas lesiones son pasajeras he hecho una gran recuperación. No hay rivales fáciles, estamos expuestos a cualquier cosa me pusieron a Rascón, una invicta 10-0 que posiblemente será peligrosa, no demérito ni su trabajo ni el mío, trabajamos fuerte, he trabajado duro para conseguir esta victoria, porque después de ella vendrán más fuertes y prefiero que el ritmo sea fuerte para no confiarnos de nadie”, expresó la púgil y estudiante de enfermería.

Si bien Mariana ‘La Barby’ Juárez, Zulina ‘La Loba’ Muñoz o Jackie ‘Princesa Azteca’ Nava han levantado la mano para retarla; Mercado tiene pendientes dos pleitos mandatorios ante Catherine Phiri de Zambia y Fatuma Sarika de Kenia (quien aparentemente subió de división).

“Yo crecí viendo a Jackie y Mariana que ya eran grandes boxeadoras cuando yo era chiquita y es motivante enfrentar a tus ídolos; ojalá que se dé la pelea con Jackie y ojalá sea ya este año, yo sé que es parte de me trabajo aceptar defensas, mi empresa lo sabe: me dan fecha, empiezo preparación sin preguntar y en la marcha de preparación se me avisa e igual me debo preparar para cualquier rival, sin importar quien sea, pero si me preguntaran otra quién me gustaría pelear, a mi me interesa mucho una unificación y la pelea de Jackie; yo sé que se va a dar, la han postergado, la queríamos para octubre, pero as peleas que hemos tenido se han dado por contingencia no porque quisiéramos que fueran esas rivales”, agregó la mexicana de 23 años de edad.

Por: KATYA LÓPEZ CEDILLO

alg