Hermanos Benítez lideran primera ronda de segunda etapa de Gira de Golf Profesional en Puebla

Al término de la primera ronda, los hermanos Isidro y Juan Carlos Benítez comparten este jueves el liderato de la segunda etapa de la Gira de Golf Profesional “III Copa Prissa presentada por Mobil”, que tiene como escenario el Club Campestre de Puebla.

Los “Benítez Boys”, originarios de la capital poblana y socios de este campo sede, firmaron una tarjeta de 66 golpes, seis bajo par, respectivamente.

“Le pegué muy bien a la bola, al ser local sé que puedo tirar un buen score, ojalá llegue con mi hermano empatado a la ronda final”, dijo Isidro Benítez, campeón defensor de la competencia.

“Le pegué muy sólido (a la pelota) todo el día, pegué muchos greenes; además que se me calentó el putt, ya que hice cuatro birdies seguidos. Me sentí muy cómodo el día de hoy. La clave para el resto del torneo es ser agresivo como juego normalmente acá, no cambiaré mi estrategia”, dijo Juan Carlos Benítez.

Empatados en la tercera posición se ubicaron los profesionales mexicanos Fernando López y Carlos Treviño, ambos con score de 68 golpes, cuatro bajo par de la cancha.

“Hoy fui conservador en algunos hoyos, la verdad es que es un campo retador, con muy buenos jugadores en el field”, dijo Fernando López.

El mejor amateur es el mexicano Daniel Maurer, quien con una primera ronda de 69 golpes, tres abajo del par, comparte la quinta posición.

Dentro de los primeros 15 lugares del torneo, hay 10 jugadores mexicanos, lo que confirma el buen nivel del golf de nuestro país.

El segundo torneo de la Gira de Golf Profesional 2021 “III Copa Prissa presentada por Mobil” concluye el sábado en la capital poblana con la repartición de una bolsa de un millón 600 mil pesos, de los cuales 265 mil pesos serán para el vencedor.

dhfm