Andy Ruiz y Chris Arreola estarán dispuestos a darlo TODO en su próxima pelea

Muchas similitudes se encuentran entre Andy Ruiz Jr y Chris Arreola. Una de ellas es que alguna vez llegaron a ser llamados los máximos exponentes del boxeo mexicano en los pesos completos. Ambos también fueron compañeros de gimnasio y en el sparring, fue donde calcularon la potencia que tienen en los puños estos dos: Pero la que más resalta es que tanto Ruiz como Arreola, quieren dejar todo lo que sucedió atrás en sus carreras y seguir adelante.

´´El pasado ya quedó atrás, ya no puedo hacer nada, estoy dispuesto a seguir adelante en lo que será mañana y el 1 de mayo, ahí sí puedo hacer algo´´, dijo Arreola

Chris Arreola tiene un récord de 38-6-1 y ha estado arriba del ring contra la élite del boxeo en la categoría máxima. Disputó el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo ante Deontay Wilder, con quién perdió por una decisión técnica. Sus otras 5 derrotas también fueron muy ajustadas; una decisión unánime en contra de Adan Kownacki y decisión técnica frente a Vitali Klitchsko, por mencionar algunas.

Durante la conferencia remota de prensa, organizada por PBC y TGB Promotions, mostraron respeto las dos partes, cada quién, acompañado de su entrenador, Ruiz con Eddy Reynoso y Arreola con Joe Goosen.

´´Nunca he dicho que será una pelea fácil, conozco a Arreola en el sparring, abajo del ring somos amigos pero arriba no, sabemos que es un peleador fuerte y me estoy preparando para esta pelea´´, puntualizó Andy.

Por su parte, el entrenador tapatío (Reynoso), se dijo estar sorprendido y agradecido con la disciplina que Andy ha mostrado en sus entrenamientos.

´´La verdad es que Andy ha trabajado mucho y ha sido muy disciplinado, a mí gente me decía que era indisciplinado pero a mí me ha demostrado que no, sabemos de la calidad del rival pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo´´, señaló Reynoso.

Ruix Jr no quisó abundar mucho sobre su última batalla anrte Anthony Joshua en Arabia Saudita, pues dejó en claro que ya todos los aficionados saben que fue lo que pasó al no llegar preparado para defender sus títulos. Ahora promete que será diferente para volver a disputar campeonatos mundiales de su división, pero antes, tiene una gran prueba ante su compatriota, Chris Arreola.

Este 1 de mayo se enfrentarán los dos boxeadores de sangre mexicana en el Dignity Health Sports Park, la casa del LA Galaxy, un escenario que Ruiz ya conoce muy bien, pues ahí se midió ante Alexander Dimitrenko en 2019 y Devin Vargas en 2018. Cabe señalar que las funciones boxísticas son desarrolladas en la cancha de tennis que está dentro del mismo complejo deportivo, a un costado del estadio de futbol.

Por Adrian Sarabia

