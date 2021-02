Juan Reynoso pide mantener la humildad en Cruz Azul

El director técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, pide no echar las campanas al vuelo por las dos victorias consecutivas y tras la actuación ante Querétaro el sábado pasado donde se impusieron 4-1.

El estratega sabe que ante Necaxa, tendrán que confirmar el trabajo hecho en los últimos días, y será un rival complicado:

“La clave es no perder la humildad, tenemos que seguir en el trabajo día a día. No todos los partidos son iguales, por eso hay que ir con pies de plomo. Vamos a enfrentar a un equipo que tiene más horas de vuelo con el mismo técnico y por eso, no hay que confiarse. Además, no hay que perder de vista que el objetivo es llegar en buenas condiciones a la liguilla”.