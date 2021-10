Laura Galván obtiene el segundo lugar en la Milla Internacional Tijuana 2021

La atleta olímpica de Tokio 2020 y medallista de oro en Juegos Panamericanos Lima 2019, Laura Galván, obtuvo el segundo lugar en la Milla Internacional Tijuana 2021 que se celebró en la pista de la Unidad Deportiva CREA.

La poosedora del récord nacional, confesó que fue su primera vez en Tijuana, nunca había estado en la ciudad, incluso no descartó entrenar de nueva cuenta en tierras fronterizas.

"No conocía la ciudad, me la imaginaba más chica, es muy grande y bonita, a lo mejor podría venir a entrenar acá un fin de semana pero por un tiempo más largo no por el nivel del mar, es una sensación cómoda pero estoy acostumbrada a la altura", comentó Galván.

La deportista de 29 años es una referente en su estado natal, Guanajuato. Galván dijo que está comprometida con la juventud y niñez guanajuatense y otras causas sociales.

"Definitivamente tienes que apostarle a los niños y jóvenes porque son el futuro, no sabes sí van a llegar pero mi objetivo es ayudar más y también a mujeres. En mi comunidad te ven los niños y quieren seguir tus pasos", aseveró la "Gacela".

Laura Galván se quedó cerca de la final de la prueba de los 1500 y 5 mil metros en Tokio 2020. Ahora tiene como objetivo prepararse para el mundial de Oregon 2022 para después repetir una medalla en Juegos Panamericanos y también clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

