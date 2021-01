Dura indirecta a Norma Palafox de una excompañera; ¿De qué se trata?

En días pasados el mundo del futbol femenil en México recibió la impactante noticia del retiro… de manera momentánea, de la talentosa y famosa futbolista Norma Palafox, quien emprenderá nuevas aventuras lejos de las canchas de futbol debido a su participación en el reality televisivo Exatlón, en su versión estadounidense.

Esta será la segunda ocasión en que la mexicana participe en este afamado reality, sin embargo, su decisión de apartarse, aunque solo de manera temporal, de los terrenos de juego, ha generado críticas y cuestionamientos por parte de otras jugadoras.

En ese sentido recientemente la mediocampista de Chivas Femenil, Carolina Jaramillo mandó una dura indirecta hacia la ex delantera rojiblanca, al declarar, en conferencia de prensa que, la decisión de su excompañera del club es plausible y respetable; sin embargo, recalcó que ella no pararía su carrera durante un semestre por un programa de tal envergadura.

“Respeto mucho su decisión. En lo personal me lo han preguntado, hasta mi familia, pero no me gustaría cortar mi carrera por seis meses. Siento que ahorita no, quizás más adelante ya en el retiro, pero no me pasa por la cabeza. A lo mejor a ellas, quizás Norma ya ha estado en un reality show, es algo diferente a lo que nos llegó a platicar. Sacas cosas que a lo mejor no sabías que tenías”, mencionó Carolina Jaramillo.