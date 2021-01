Monterrey cumplió con el protocolo; afirma Mikel Arriola

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, descartó que haya sanción para el Club Monterrey, luego de los 19 casos positivos por COVID-19 tras el partido de la Jornada 2 del Guard1anes 2021 de la Liga MX ante América el sábado pasado.

En entrevista para la cadena TUDN, el directivo afirmó que Rayados no incumplió con el protocolo dictado por la Liga, ya que ellos entregaron en tiempo y forma resultados de las pruebas, y que estos, en un principio, dieron negativo:

“Hay un periodo de incubación del virus donde no se presentan síntomas sobre todo en la gente joven y sana, y no hay prueba que lo detecte. Ningún equipo de la Liga MX ha podido alinear a un jugador con una PCR positiva porque no se lo deja procesar el sistema”.

“Algunos equipos, y en este caso, el Monterrey, para acortar tiempos, seguramente realizó exámenes antígeno. Al final, salieron más casos ente jugadores, staff y cuerpo técnico. Y de América, hasta hoy, no hay resultado”, explicó Arriola.

El dirigente dijo que no ha habido anomalías en los protocolos de los equipos: “Todos han presentado pruebas, ya sea positivas o negativas. El reglamento afirma que en dado caso de que no llegue un reporte de un examen de un jugador y no esté en el sistema, ese fin de semana no puede alinear. Pero es algo que hasta el momento no ha pasado”.

También agregó que los brotes de COVID-19 en la Liga MX son reflejo de lo que está pasando en general en el país: “Llevamos varios días de 21 mil contagios diarios en promedio, así como de mil 300, mil 500 muertes. Desafortunadamente, no es algo ajeno”.

Arriola afirmó que ya tuvo una reunión con los 18 directores deportivos de los equipos de la Liga MX, para que estén cerca de los entrenadores y jugadores, y tomar medidas más estrictas:

“Vamos a reforzar el protocolo, recortando los tiempos de espaciamiento entre pruebas de 15 a 10 días, además de realizar exámenes especiales si es necesario. Si sale negativo, tiene que seguir con las indicaciones y si es positivo, se le separa. Tienen que colaborar todos, estar en casa lo más que puedan, y no tener que recurrir a la reprogramación de los partidos”.

Sobre el caso de Jonathan Rodríguez y el video donde aparece en una fiesta, el presidente afirmó que es una investigación que tiene que hacer Cruz Azul y sancionar internamente, “y en dado caso, turnar su expediente a la Comisión Disciplinaria y este organismo determinar una suspensión u otro castigo”.