Yamileth Mercado crecimiento en el ring por lesión

Después de medio año de espera, la Campeona Mundial Supergallo del CMB, Yamileth Mercado, esperaba cerrar el 2020 con dos peleas de antología, una de ellas con una de sus más grandes admiraciones: Jackie Nava; otra con un debut en Europa, pues estaría en una función en Londres, Inglaterra.

Sin embargo, los planes se postergaron luego de que el pasado viernes, en la velada de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge Travieso Arce, la chihuahuense sufrió una fractura de nariz en su enfrentamiento ante la tijuanense Irasema Rayas.

Yeimi no expuso su cetro verde y oro, y a pesar de las heridas, salió victoriosa por nocaut técnico, pero tendrá que esperar a que sanen sus lesiones para poder pensar de nueva cuenta en calzarse los guantes.

Se tardará en recuperarse

“Se lograron acomodar los huesos en ese mismo momento y logramos terminar la pelea, por fortuna no requeriré una cirugía, los huesos están en su lugar, pero estas semanas son cruciales para que no haya desplazamiento”, expresó la nacida en Cuauhtémoc, Chihuahua, quien estará 10 días bajo observación y cinco semanas sin ningún tipo de contacto.

“La otorrinolaringóloga me autoriza pelear en noviembre, pero no puedo tener entrenamientos con sparring, así que no sabemos si en diciembre o hasta el 2021 serán las peleas”, agregó la pugilista, quien también estudia la carrera de enfermería.

Yeimi buscaba hacer su primera defensa en marzo de este año, pero la pandemia del coronavirus mermó sus intenciones. Sin embargo, sabe sus responsabilidades y tiene pendiente ese pleito ante la peleadora de Zambia, Catherine Phiri, aunque ya una lista larga de peleadoras ha levantado la mano para retarla en busca de su fajín entre ellas Mariana La Barby Juárez.

Por: Katya López

