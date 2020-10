Atlético Ensenada, la nueva baja de la Liga de Balompié Mexicano

La Liga de Balompié Mexicano dio a conocer este martes una nueva baja. Atlético Ensenada no participará en la primera temporada de la competencia, que arranca el próximo 16 de octubre. Con esto, ya son solo 17 los equipos que quedan para la competencia.

Mediante un comunicado, la liga informó que, de acuerdo con sus valores y principios, el equipo de Baja California quedó descartado para el torneo y concluye su relación, tanto con el conjunto como con su presidente, Antonio García Rojas, ya que asegura: “no tiene las garantías necesarias”.

Desde que empezó su travesía, el Atlético Ensenada siempre fue el centro de la polémica de la naciente liga. Primero, por no cumplir con ciertos protocolos para empezar el torneo, entre ellos, la falta de un campo para jugar, al no llegar a un acuerdo con el Gobierno Municipal para el uso del Estadio Valle Dorado, a pesar de que en junio pasado presentaron con bombo y platillo, un proyecto de remodelación.

Sale Ramón Ramírez

La noticia más mediática alrededor del equipo fue la sorpresiva salida de Ramón Ramírez, como director deportivo el pasado 18 de agosto por diferencias con el presidente García Rojas. Su lugar lo ocupó el ex jugador de Cruz Azul, José Alberto Hernández, quien se ocupaba de las visorías de los jugadores.

Pocos días antes de la salida de Ramírez, el 16 de agosto, el defensa central paraguayo, Carlos Aguayo, procedente del futbol peruano, se presentó a entrenar con el equipo, un mes después de ser presentado y de haber firmado contrato por dos años. Una semana después de su llegada, el club le avisó que no entraba en planes y que todos los gastos de regreso a Sudamérica serían por su cuenta.

Aguayo presentó a finales de agosto una denuncia pública, argumentando supuesto fraude, donde reclama que ninguna autoridad de la liga lo apoyó en el caso y que está siendo víctima de una campaña de difamación.

Los cambios en el conjunto de Baja California no terminaron ahí. A principios de septiembre, el ecuatoriano Carlos Torres Garcés dejó el cargo de entrenador junto a su auxiliar Dufert Almant “por problemas internos”, según la directiva. Días después, el estratega sudamericano se quejó de que el presidente García Rojas no les pagó, ni a él, ni a Almant, los 15 días que duraron al frente del equipo.

El equipo quedó a cargo de otro ex cruzazulino, José Luis Sixtos, y de una leyenda cementera como Rodolfo Montoya, cuando apenas tenían poco menos de un mes trabajando en el club.

La baja de Atlético Ensenada se une a las del Cremonese de Xalapa y Faisanes de Yucatán en la Liga de Balompié, que este fin de semana comienza su calendario de pretemporada.

LBM cancela seguro de pretemporada

Las dudas continúan en torno a la Liga de Balompié Mexicano (LBM). Su presidente, Carlos Salcido, anunció que la pretemporada que arranca este fin de semana no tendrá seguro para los equipos, debido a la falta de pago en las cuotas.

Salcido anunció que sólo tres equipos realizaron el pago de operatividad acordado desde principios de agosto, y que con esa cantidad no alcanza para contratar un seguro que cubra los gastos de todos, y señaló que no todos los clubes han hecho su registro por lo que el trámite no puede completarse.

También les recordó a los equipos que el pago de operatividad incluye, además del seguro, capacitación para entrenadores y médicos, asesoría legal-deportiva, un subsidio para los árbitros y demás gastos del torneo que comienza el próximo 16 de octubre.

Carlos Salcido invitó a los equipos a ponerse al corriente y afirmó que los tres clubes que sí realizaron su pago a tiempo, tendrán todo el apoyo de la Liga, en caso de algún incidente en la pretemporada.

Por: Oscar Zamora

