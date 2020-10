‘Piojo’ Herrera explota contra 'El Tata' Martino por regresarle jugadores cansados

Miguel Herrera, técnico del América, no se guardó nada y esta noche le recriminó a Gerardo Martino, timonel de la Selección Mexicana, por las malas condiciones en cómo le regresa a los futbolistas luego de las concentraciones del combinado nacional, propiciando desgaste físico en sus elementos.

Esta noche ante el Cruz Azul, El Piojo tuvo que realizar tres modificaciones debido a molestias musculares: Guillermo Ochoa salió del 11 inicial por lastimarse durante el calentamiento, y ya en el partido salieron de cambio Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera.

“Lo de Memo es de la Selección. Por su puesto que no quiero prestar jugadores, claro que no. En estas fechas, que no son FIFA, claro que no. Jorge estaba fundido, Córdova estaba fundido, Memo se lastima antes del partido. Nosotros los dosificamos bien y nos regresan fundidos a los jugadores. Ellos no están preocupados por la chamba de nosotros. Yo tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos”, indicó Herrera.