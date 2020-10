Luis Suárez vive momento agridulce en su llegada al Atlético de Madrid

Durante la presentación en la que Luis Suárez dio a conocer su separación del Barcelona, el jugador no pudo controlar sus lágrimas y terminó agradeciendo al plantel por la forma en la que fue recibido en 2014.

En dicho momento, los azulgranas habían dado su voto de confianza al uruguayo después de que mordiera al jugador italiano Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil 2014 durante una jugada ofensiva.

El jugador fue sancionado por nueve partidos, por lo que fue expulsado de la competencia. Se esperaba que su contratación con los culés peligrara; sin embargo, fue recibido en la delantera junto con Lionel Messi, tras lo cual cosechó 198 goles, lo cual lo hizo el tercer máximo goleador del conjunto.

Pese a esto, la estrategia de Ronald Koeman, ni la directiva de Josep Maria Bartomeu, prevén que sea necesario contar con la ofensiva del uruguayo, razón por la que fue trasladado al Atlético de Madrid.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZfTLS8aJ2w

Durante la despedida, el atacante dijo que no podía salir del equipo sin estar triste, ya que además de ser un jugador es un ser humano que tiene sentimientos.

“Dia especial con sensaciones de tristeza por dejar un lugar que me dio mucho como jugador y como persona. Disfruté cada minuto con mi familia y amigos que si no fuera por ellos todo sería diferente. Me llevo todo lo bueno que tiene este grandísimo club y los valores que tiene cada persona que me ayudaron desde que llegué".