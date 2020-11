"Una o dos décimas pueden marcar una gran diferencia mañana": Checo Pérez

El mexicano Sergio Pérez, que marcó el cuarto tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Baréin, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Sakhir que "una o dos décimas pueden marcar una gran diferencia" en la calificación de este sábado.

'Checo', que tras brillar con el segundo puesto que logró hace dos domingos en Turquía -donde firmó su noveno podio en la categoría reina- ya es cuarto en el Mundial, con 100 puntos, se quedó a cuatro décimas del mejor tiempo del día; el que marcó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes). Que, al ganar en el Istanbul Park, dejó matemáticamente resuelto el certamen, igualando el récord histórico de siete títulos del alemán Michael Schumacher.

"Estoy contento con el ritmo que tuvimos hoy", comentó Pérez, nacido hace 30 años en Guadalajara, que podría ir bastante mejor aún en el Mundial si no se hubiera perdido, a causa del positivo por covid-19, las dos carreras disputadas en Inglaterra.

"Ha sido un arranque prometedor. Pero está claro que los márgenes son muy estrechos", explicó el bravo piloto tapatío, único junto a Hamilton que ha puntuado en todas las carreras que ha disputado.

"Está todo tan apretado que una o dos décimas pueden marcar una gran diferencia en la calificación", opinó 'Checo', que el año que viene será reemplazado por el alemán Sebastian Vettel -duodécimo este viernes con su Ferrari- en un equipo que pasará a denominarse Aston Martin.

El mexicano, que aún no conoce su futuro y al que uno de los múltiple rumores acerca a Red Bull -equipo en el que no pocos también sitúan al alemán Nico Hülkenberg- había explicado el jueves en Sakhir que no descarta tomarse "un año sabático" si no le llega una oferta con un proyecto de garantías.

