Julio César Chávez Jr se dice listo para su siguiente rival luego de su derrota ante Cázares

Julio César Chávez Jr ya se dice preparado para un siguiente rival, después de la pelea en la que fue derrotado, el pasado 25 de septiembre, por Mario Cázares.

En su cuenta de Instagram el boxeador se dejo ver entrenando, y de acuerdo a Chisme no like, Chavez Jr publicó que ya se encuentra listo para un nuevo rival en el ring.

Luego de su encuentro con Cázares, Julio César Jr aseguró que no debió perder la pelea, pues su oponente no hizo nada arriba del ring.

Recordemos que en días pasados, durante el segundo round del encuentro de los boxeadores, el médico en turno decidió parar la contienda y Cázares se llevó el triunfo por decisión técnica.

Al final de la pelea, se presentó un conato de bronca con el representante y gente de Mario Cázares, en el que de hecho Julio padre le reclamó al rival de su hijo, a quien se le le descontó un punto por un cabezazo propinado a Julio César Chavez Jr, el cual finalmente fue declarado como accidental.

Según declaraciones del boxeador, publicadas en Medio Tiempo, se descarta una revancha con Cázares, “¡Revancha de qué! Si no me hizo nada”, indicó.

“Me pegó uno, dos cabezazos y le dan la decisión. No estoy enojado, porque no me ganó, pero es como que me trajeron para hacerme la maldad", añadió.