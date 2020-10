Clásico ante Atlas significa la vida o la muerte para Chivas

El técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, reconoció que el clásico tapatío ante Atlas este sábado es especial, pero recalcó que el equipo está enfocado en ganar todos sus puntos para terminar en la mayor posición posible.

El estratega aseguró que no tiene una presión especial, luego de perder el anterior clásico ante América:

“Eso ya pasó, estamos enfocados en este encuentro. Exigencia hay en todos los partidos. No hay uno solo en donde no lo haya. Desde que empecé en esta profesión es así. Este clásico es especial por la afición, por lo que se vive, y porque estamos concentrados en sacar el triunfo”.

Vucetich indicó que salvo Gilberto Sepúlveda, que apenas regresa de su viaje con la selección mayor, cuenta con el resto del plantel para el fin de semana:

A post shared by Chivas (@chivas) on Oct 13, 2020 at 12:01pm PDT

View this post on Instagram

El entrenador rojiblanco espera que para la fecha FIFA de noviembre exista una mejor planeación en cuanto a las convocatorias: “yo es lo único que pido, para que no se afecte a nadie. Esta circunstancia fue algo especial, pero mientras se haga bien, no tengo problema”.

Con respecto a Atlas, Vucetich reconoció que hubo un acercamiento para ser su técnico: “Tuvimos una plática, pero fue después de lo de Chivas, y cada uno estuvo enterado. Cuando llegué a un acuerdo para estar acá, les di las gracias por el interés. Todo fue transparente en ese tema”.

A post shared by Chivas (@chivas) on Oct 11, 2020 at 11:29am PDT

View this post on Instagram

Por su parte, Jesús “Chapo” Sánchez afirmó que el clásico es fundamental, por lo que significa y por los tres puntos, pensando ya en la liguilla: “Son partidos en donde no te puedes guardar nada, hay que tener intensidad y entrega. Esperemos que así podamos ganar este encuentro”. El defensa aceptó que la falta de contundencia sigue siendo el principal problema:

Por último, Antonio “Pollo” Briseño, dijo que no tiene conflictos por enfrentar al Atlas, club que lo formó y lo debutó como profesional.

“Al contrario, me motiva más. Les tengo agradecimiento, pero estoy enamorado de Chivas, por lo que he vivido, por como me han tratado. Si después de lo que he visto en este club no te enganchas, tienes atole en las venas”.