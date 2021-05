La TRÁGICA historia de "Circus left the town"; el último recuerdo de Eric Clapton con su hijo

Eric Clapton es uno de los grandes exponentes de la música en todo el mundo, siendo fundamental en la música de los 70 y 80 en Reino Unido; pero su vida daría una vuelta drástica en 1991, cuando su hijo, con quien había pasado poco tiempo perdería la vida al caer desde la ventana de su apartamento en Nueva York.

Este momento fue uno de los que más marcó al músico, ya que el pequeño Conor tenía tan solo cinco años y llevaba poco tiempo viviendo con su padre, ya que había estado distante en los primeros años de vida de su hijo por diversos temas. Lamentablemente la unión padre e hijo no duraría mucho tiempo.

El 19 de marzo sería, tal vez, el mejor día en la vida de Conor ya que pasaría tiempo con su padre, siendo esta la primera vez que salían juntos a la calle. El cantante llevaría al pequeño de 5 años a conocer el circo de Long Island. Este momento era importante para Clapton ya que según relata Lory, la madre de Conor, el cantante ya había entendido lo que era ser padre.

Una canción

Este día quedaría grabado en la memoria de Eric, tanto que terminaría haciendo una canción sobre el último recuerdo que tendría de su hijo, ya que un día después de haberlo llevado al circo, perdería la vida al salir por la ventana del apartamento. Por el 19 de marzo de 191 siempre estaría en el corazón del compositor, pero sobre todo en un homenaje grabado en "Circus left the town".

La canción vería la luz en 1992, pero saldría en un disco hasta 1998, siendo parte de "Pilgrim", donde aparece simplemente como "Circus". Fue el mismo Clapton quien revelaría a la BBC en el 98 que esa canción era el único recuerdo que había tenido con su hijo, ya que era la primera vez que pasaban tanto tiempo solos.

Una muerte dolorosa

La historia de la muerte de Conor fue de mucho impacto, ya que el cantante había salido a primera hora de la mañana, Lory le había encargado a la nana que cuidara del pequeño en lo que se metía a bañar. Mientras que por otro lado estaba una persona lavando las ventanas del departamento del británico.

La nana comenzó a jugar escondidas con el niño cuando se metió al cuarto donde estaban las ventanas abiertas, el pequeño salió corriendo y no se fijó que estaba abierta, mientras que la cuidadora fue detenida por el personal de limpieza indicando que era muy peligroso estar ahí. Lamentablemente no vio que Conor había pasado. De esta historia nació "Tears in heaven".

dza