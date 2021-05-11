Cuestionario de Proust, Dante Alcalá, tenor
RESPUESTAS DE DANTE ALCALÁ, TENOR
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: LA TENACIDAD.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SOY MUY SOCIABLE.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA INTEGRIDAD, LA CABALLEROSIDAD, LA DECENCIA Y EL SENTIDO DEL HUMOR.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA INTELIGENCIA, LA LEALTAD, LA INTEGRIDAD Y EL SENTIDO DEL HUMOR.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LA INCONDICIONALIDAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: LA DESIDIA Y LA PROCRASTINACIÓN.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: CANTAR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: VIVIR EN PAZ, RODEADO DE LAS PERSONAS A QUIENES AMO.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? UN REBROTE DEL VIRUS QUE NOS PRIVE DE NUESTRA LIBERTAD EN TODOS LOS SENTIDOS.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? YO MISMO, PERO MEJORADO.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN UN LUGAR SIN TANTO AJETREO.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITA: LAS MILANESAS Y LA HORCHATA DE FRESA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL COLOR AZUL Y LOS TULIPANES.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: DANTE ALIGHIERI, MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, OCTAVIO PAZ Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.
15. TUS POETAS FAVORITOS: PABLO NERUDA, OCTAVIO PAZ, ANTONIO MACHADO Y WILLIAM HENLEY.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: BATMAN.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: WONDER WOMAN, EN CUALQUIERA DE SUS DOS VERSIONES (LINDA CARTER Y GAL GADOT).
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MOZART, PUCCINI, VERDI, SERRAT Y ÁLVARO CARRILLO.
19. TU PINTOR FAVORITO: DALÍ, VARO, VELÁZQUEZ, FRIEDEBERG
Y CORONEL.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MARTIN LUTHER KING.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: LORENZA Y JOSEMARÍA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS SERPIENTES, AUNQUE MÁS QUE REPULSIÓN LES TENGO RESERVA.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? ADOLF HITLER.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL FIN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA DE LA IGUALDAD DE DERECHOS EN LA EDUCACIÓN.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? EL DIBUJO
Y LA PINTURA.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: EL SER OPTIMISTA Y ECHA’O PA’LANTE.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LAS DE MIS HIJOS, LORENZO Y AINHOA.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? SOBRE EL ESCENARIO O EN PAZ EN MI CASA.
31. TU LEMA FAVORITO: “SOY EL AMO DE MI DESTINO, SOY EL CAPITÁN DE MI ALMA” (INVICTUS – WILLIAM HENLEY).
Redacción
PAL