Se regalan dudas: Ashley Frangie y Lety Sahagún comparten todos los detalles de su libro

A mediados de 2018, Ashley Frangie y Lety Sahagún lanzaron el primer episodio del que es hoy el podcast más seguido de México y uno de los más escuchados de habla hispana: Se Regalan Dudas. Nadie imaginaba el éxito que este proyecto alcanzaría y menos sabiendo que iniciaron con la ayuda de un tutorial de YouTube; sin embargo, rápidamente se posicionó en el número uno de los rankings de iTunes y Spotify. Algo similar sucedió con su primer libro del mismo nombre: desde su lanzamiento, a finales de 2020, se ha ubicado en la lista de los más vendidos en todos sus formatos.

“Lety me dijo: si vamos a hacer un libro que sea el más vendido”, comentó Ashley en el más reciente episodio de El Podcast Literario; pero la joven fotógrafa tenía algunas dudas, ya que nunca habían publicado. “Yo no me imagine, desde la carga de trabajo que es hacer un libro, hasta la respuesta tan increíble que tuvimos con toda la gente que nos ayudo a escribirlo, y todo esto que nos pasa ahora”, agregó, “una de las magias de todo esto es hacerlo sin expectativas”.

En Se Regalan Dudas, su primer libro, Lety y Ashley plantean una serie de dudas que surgen de la necesidad de cuestionarse lo que tienen a su alrededor, y así lograr tomar decisiones más conscientes. Bajo la premisa de que todos estamos buscando las mismas cosas, pero que el camino de cada quien es diferente.

“En Se regalan dudas planteamos las preguntas más importantes de nuestras vidas, que marcaron un antes y un después; las preguntas que nos han hecho replantearnos la forma en que vivimos”, comenta Lety Sahagún.

Se trata de un proyecto que las ha acercado a todo tipo de personas que admiran en diferentes industrias, por lo que cuando se plantearon el proyecto buscaron tener todas las perspectivas posibles: “Desde la gente que se considera la más exitosa de ciertos gremios, hasta personas normales hablando de qué es el éxito, queremos que Isabel Allende nos hable del amor, queremos que Daniel Habif nos hable de cómo dejar ir a las personas, etc.”, explica la también conductora.

Cada uno de los cuestionamientos es respondido por ellas, pero también invitaron a la gente que ha ido al podcast, a su comunidad y a todo aquel que quisiera contestar. “Recibimos más de 160 mil respuestas y decidimos hacer una curaduría de contenido para que, en cada una de las preguntas, hubiera mucha diversidad”, dice.

Cuando se plantearon las preguntas, las autoras tenían una idea muy clara de lo que iban a decir; sin embargo, todo se modificó conforme leían las 160 mil respuestas, pero sobre todo, “las que dejamos para que fueran parte del libro, ya que estas nos cambiaron la perspectiva. Regresamos mil veces a la misma respuesta a replantearnos la misma pregunta. Fue un ejercicio de crecimiento”.

Por esta razón, el ejemplar incluye una página en blanco al final de cada capítulo que dice: “Este capítulo no está completo sin tu respuesta”, lo cual es una invitación a que la gente formule una verdad con la que se sienta más autentica. “Creo que es algo de lo que nos gusta hacer con Se regalan dudas: abrir esta conversación a temas que nunca hemos tocado”, asegura Ashley Frangie.

Al final, Se regalan dudas está compuesto por 18 preguntas sobre temas tabúes pero sin prejuicios, invitando a los lectores a cuestionar sus creencias; cada capitulo es una pregunta respondida por las autoras y aproximadamente 50 personas.

Ficha técnica de Se regalan dudas

Título: Se regalan dudas

Autor: Ashley Frangie y Lety Sahagún

Editorial: Grijalbo, 2020

Por: Melissa Moreno

