Príncipe William ROMPE el silencio sobre la entrevista de Megan y Harry y lanza una FUERTE amenaza: VIDEO

Luego de las polémicas declaraciones durante la entrevista que sostuvo el ex príncipe Harry y su esposa Meghan Markle con la prestigiosa periodista Oprah Winfrey, por primera vez el príncipe William habló sobre la entrevista en la que la pareja declaró que la corona británica se cuestionó el color de piel de los hijos que tendrían entre otras fuertes declaraciones contra la monarquía encabezada por la Reina Isabel II.

Tal parece que dichas declaraciones en la polémica entrevista el domingo pasado, molestaron seriamente a toda la familia del palacio de Windsor, en particular a su hermano mayor, el príncipe William que reaccionó notablemente molesto cuando fue cuestionado sobre las declaraciones de su hermano menor Harry y su esposa Meghan, que oficialmente ya no forman parte de la realeza.

Amenaza

Fue cuando un reportero le preguntara si había hablado con su hermano desde el domingo, día en que se dio y se transmitiera la entrevista con la periodista Oprah Winfrey, a lo que lanzó una fuerte y contundente respuesta en la que dejó muy claro que estaba más que molesto sobre las declaraciones en las que aseguran que la familia es racista y cuestionó de qué color serían sus hijos.

El príncipe William respondió furtivo y huyendo de los reporteros y la cámara: "Todavía no he hablado con él, pero lo haré", por si no fuera poco, las preguntas directas resaltaron aún más la molestia cuando le preguntaron si la familia real era una «familia racista», el duque de Cambridge dijo que "no somos una familia racista".

Respuesta

Las declaraciones se dieron luego de que los duques de Cambridge visitaran una escuela del este de Londres, el príncipe Guillermo ha defendido la monarquía británica contra las acusaciones de intolerancia hechas por su hermano, el príncipe Harry, y su cuñada, Meghan, insistiendo en que la familia no es racista. William se convirtió en el primer monarca en abordar directamente la explosiva entrevista que su hermano y Meghan dieron a Oprah Winfrey.

Pese a que el Palacio de Buckingham trató de responder a las acusaciones de racismo y maltrato de Harry y Meghan en una declaración de 61 palabras, pero no ha logrado sofocar la controversia. En comentarios hechos durante una visita el jueves a una escuela del este de Londres, sin embargo, fuentes cercanas a la corona, aseguran que la relación entre ambos hermanos cada vez está más fracturada.

El martes por la noche, la familia real lanzó un comunicado en nombre de la reina en la que las acusaciones sobre racismo eran bastante preocupantes ya que han sido tomadas bastante en serio, "Toda la familia está entristecida al conocer el alcance total de lo desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan" asegura el comunicado, además de que los problemas particularmente sobre la raza, eran bastante preocupantes, sin embargo la familia los resolverá de manera privada, enfatizó.

Con información de CNN

avh