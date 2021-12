La Guadalupana: Primera pintura de una mexicana

Una “Santísima Virgen de Guadalupe”, fechada en 1798, es la primera obra pintada y firmada por una mujer en el arte mexicano. Su autora, la marquesa María Guadalupe Moncada y Berrio, quien como otras mujeres, padeció el olvido en una actividad que protagonizaron los hombres.

“Esta es la primera pintura, mientras no haya más investigación, pintada y firmada por una mujer en la historia del arte de México; seguramente la investigación avanzará y tendremos otras cosas. No es que no pintaran las mujeres sino que no son reconocibles sus obras porque no las firmaban”, dice Alberto Sarmiento, director de Patrimonio Cultural Citibanamex.

El cuadro, enmarcado en dorado, se exhibe como parte del recorrido permanente del Foro Valparaíso (Venustiano Carranza 60, Centro Histórico de la CDMX) y forma parte del segmento que intenta ilustrar el surgimiento de una cultura criolla en México, que va haciendo patria. También muestra la fervorosa fe que existía en el tránsito del siglo XVIII al XIX.

Bajo la imagen, la autora incluyó la leyenda: “Por cada Ave María que se rezare delante de cualquiera Imagen de Na Sa de Guadalupe se ganan quinientos días de Indulgencia. Y diciendo Ave María, o solicitando devotos, o dando a conocer el Prodigio, trescientos días” (sic). No es gratuito que la obra se exhiba en Valparaíso.

En el siglo XVIII, el edificio fue el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, una de las familias más acaudaladas de la Nueva España. Del matrimonio nacieron tres hijos, uno de ellos fue la artista, quien aparece en otro cuadro, de 1781, junto a su hermano Juan Nepomuceno, ella aparece “haciendo ejercicios de dibujo”.

María Guadalupe vivió en el Foro Valparaíso hasta que se casó, pero de su calidad como pintora no queda duda. La investigadora Elisa García Barragán, fallecida en 2019, documentó que la pintora consiguió un nombramiento después de enviar su obra y un texto a la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España.

Los miembros de la institución le confirieron el grado de Académica de Honor y Mérito y la nombraron "Directora Honoraria en el ramo de pintura". Pero las suspicacias no faltaron, algunos creyeron “que tal dignidad no era un reconocimiento a la excelencia del quehacer de la pintora, sino que se debía a que su esposo, el marqués de San Román, además de ser integrante de dicha Academia, había sido su presidente”, apuntó García Barragán.

A DETALLE

La Virgen de Guadalupe también ha sido representada por la fotografía, el textiles y diferentes objetos.

Otras representaciones de la Virgen incluyen las escenas de su aparición a San Juan Diego

Otros pintores de la Virgen son José Mota, Miguel Cabrera o Juan Correa

MAAZ