Proyecto: Complejo Cultural Bosque de Chapultepec con expertos ambientalistas

Mercedes García Ocejo conversó en “A propósito de…” con varios expertos en temas ambientalistas sobre el proyecto del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.

Patricia Elías Calles, Saúl Alcántara y Angel Andrade Silva, todos expresaron su visión en relación a las transformaciones que se proyectan para el Bosque de Chapultepec. Patricia Elías Calles rescató hace varios años el Jardín Botánico, además dirige el FYJA Polanco Festival de Flores y Jardines, y creó la Asociación Plantando con Causa, una iniciativa que busca generar conciencia sobre problemas ambientales para conectar a las personas con la naturaleza a través de actividades recreativas, de educación y participación comunitaria. Por su parte Saúl Alcántara es arquitecto del paisaje y doctor en Diseño, Planificación y Conservación del Paisaje y Jardines por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); mientras que Ángel Andrade Silva ha contribuido al cuidado y conservación del Orquideario de Chapultepec siendo él miembro de la Asociación Mexicana de Orquideología, psicólogo y biólogo de profesión.

El Complejo Cultural Bosque de Chapultepec proyecta un corredor cultural que sería el más grande del mundo, además de convertir al Bosque en un espacio ecológico, artístico y cultural que interconectaría todas las secciones, explicaron los invitados al programa, además de recordar que se le confió esta labor al artista plástico mexicano Gabriel Orozco, especializado en arte contemporáneo. Los invitados conversaron sobre diversas inquietudes que refirieron implicará el magno proyecto y que están vinculadas a la salud medioambiental, de conservación del patrimonio cultural y los riesgos de las modificaciones con impacto en la naturaleza del Bosque de Chapultepec.

El Bosque es nuestra identidad

Saúl Alcántara mencionó al respecto que: “El viejo bosque de Chapultepec es nuestra identidad, está en el imaginario de todos los mexicanos. Es un paisaje evolutivo que en la Ciudad de México ha sobrevivido como un sitio de recreación pero también conservando su significado sagrado prehispánico y dentro de su evolución virreinal y moderna. Creo que nosotros como generación actual, debemos procurar darle vida por muchos años más, rescatarlo y salvaguardarlo”, añadió. Alcantara hizo una relatoría en “A propósito de…” referente a la historia del Bosque de Chapultepec y explicó que es un sitio emblemático de nuestro pasado.

Sugirió, en la charla con Mercedes García Ocejo, que hace falta la creación de “un Consejo Consultivo de expertos, para que todos dialoguen sobre lo que se está proyectando para el Bosque de Chapultepec y se analice lo que debe hacerse en beneficio de este patrimonio nacional”, aseguró. Añadió que “el proyecto debe ser un gran pretexto para darle calidad de vida a las arquitecturas vegetales. Se deben tomar en consideración incluso acuerdos internacionales donde se pide el rescate del paisaje, de lo vegetal, porque el paisaje es un hecho cultural y es un monumento vivo”, dijo. Señaló también Saúl Alcántara que el proyecto actual que se promueve para el Bosque de Chapultepec “considero que adolece de la información necesaria y conocemos lo que se difunde en los medios pero no lo necesario ni suficiente. Y esta situación nos preocupa” puntualizó.

El Jardín Botánico y el Orquideario de Chapultepec

Por su parte Patricia Elías Calles comentó en “A propósito de…” que cuando conoció el Jardín Botánico estaba muy abandonado, pero fue gracias al trabajo en equipo de muchas personas que se unieron y sensibilizaron, lo que permitió reconstituirlo: “Lo inauguró en 2006 Claudia Sheinbaum cuando era Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal”, comentó recordando que no siempre se contó con el apoyo necesario para mantener al Jardín en óptimo estado: “Los bosques y los jardines son vitales en nuestra vida, son seres vivos que con el tiempo, como nosotros, evolucionan. Y eso contribuye a que sean más bonitos y parte esencial en nuestras vidas”, dijo y añadió: “Cuando me encontré con algo tan esencial como el Jardín Botánico que estaba descuidado, tuve el deseo de contribuir y por ello pensé en crear el proyecto del Festival de Flores y Jardines. Tuvimos mucho éxito. El público participaba muy entusiasta. Gracias a esa iniciativa y el apoyo de muchas personas logramos rehabilitar espacios verdes y salvarlos: fue porque aquellas iniciativas ciudadanas. Fueron muchas las personas e instituciones involucradas, en una sinergia muy positiva entre sociedad civil, gobierno e instituciones. Pero ahora, estamos muy preocupados por el futuro del Jardín Botánico”, concluyó.

Foto: Especial / El Jardín Botánico de Chapultepec

La variedad de orquídeas mexicanas

Angel Andrade Silva recordó que también está abandonado el Orquideario y dijo que el hecho de la modificación del Bosque de Chapultepec “implicaría muchos problemas porque sabemos que si abrimos más puertas y espacios para que llegue más gente eso generará más basura y mayor contaminación. Y creo que deben centrarse en la recuperación salvando y mejorando lo que tenemos y no con más concreto y construcción urbana que afectará muchísimo a las plantas”, mencionó. En la entrevista con Mercedes García Ocejo recordó la gran biodiversidad de México y la cantidad de especies vegetales que tenemos en el país, ya que en cuanto a orquídeas contamos con más de mil especies y en el Orquideario podíamos disfrutar de su belleza y singularidad. Hoy en día no saben cómo se encuentran las flores porque no han podido entrar desde hace tiempo. Por lo que Patricia Elías Calles recordó que están preocupados porque “Fuimos muchos quienes contribuimos para hacer en un esfuerzo colectivo algo hermoso y útil que muchas personas disfrutamos; actuamos en grupo y creemos que eso puede volver a ocurrir e implementarlo en todos los sitios del Bosque”. Por su parte Saúl Alcántara recordó que es muy importante propiciar el diálogo entre la sociedad civil y el equipo que lidera el artista Gabriel Orozco en este proyecto del Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec, porque “él dice que el proyecto es de funcionalidad y de ornamento. Pero nosotros creemos que los árboles no son ornamento: son calidad de vida y además son testigos mudos de nuestra historia”, señaló.

Foto: Especial / Bosque de Chapultepec

