Arte Emeregente, Jules Carp, Guadalajara, Jalisco, 1982

Tu experimentación artística está basada principalmente en conceptos intangibles e imaginarios a partir de la pintura acrílica y el dibujo, ahondando en el significado de objetos cotidianos y de momentos personales, a través del color. El archivo personal de colores del artista es un repertorio de lugares inspirados por la luz de momentos específicos. La utilización del género de la naturaleza muerta le permite establecer el color como un personaje que actúa en el estado de ánimo de una atmósfera.

Asimismo, las naturalezas muertas que pinta generan intencionalmente en el espectador la habilidad de que éste observe los colores, así como de provocar en él una conciencia del tiempo. Para el artista el color es la inmovilización de una circunstancia efímera: una oportunidad para observar a detalle un instante pasajero.

COLOR. Jules Carp. "Rumours", 2020. Acrílico sobre tela. Cortesía del artista.

Artista autodidacta

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara y desde temprana edad empezó su actividad como artista visual de manera autodidacta; posteriormente asistió a clases con otros artistas, tales como Gorka Larrañaga, Aitor Etxebarria, Nahiko Azurmendi, y desde 2016 sigue experimentando de una manera personalizada con Jimena Rincón Pérez-Sandi.

¿Cómo definirías lo que haces?

Es un acercamiento íntimo a mi imaginario emocional cotidiano representado simbólicamente, donde el color juega un papel fundamental. Me alejo de las paletas convencionales porque busco momentos específicos, no emociones prefabricadas. Yo no pinto cuerpos, pinto personalidades; cuando pinto objetos, estoy hablando de cómo he percibido las historias de mi vida.

¿Dónde encuentras inspiración?

El color forma un hilo conductor que aparentemente podría ser sólo algo estético, pero realmente tiene más que ver con lo simbólico, mediante el cual abordo diversos temas, como la femineidad, la sexualidad, la dualidad, la personalidad, el tiempo, el vacío, entre otros. Otra fuente de energía creativa es la música de The Mamas & The Papas y Fleetwood Mac.

¿Cómo describirías tu proceso creativo?

Es un análisis casi psicoanalítico de mi inconsciente que se deja llevar por el instinto a la hora de crear, para después hacer una abstracción y síntesis de todo el tema representado sutil y simbólicamente por el color y la forma.

