INBAL advierte que no está haciendo contrataciones; usan el nombre para extorsionar a usuarios

Desde Julio del año en curso, un importante número de usuarios realizó llamadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con el fin de obtener información o 'razón' de una supuesta contratación de personal que les prometieron al teléfono, esto luego de haber realizado un depósito para una "cuota de afiliación".

Lo anterior responde a un fraude que se ha venido gestando desde hace unos meses donde el nuevo "modus operandi" es llamar a distintos usuarios bajo la consigna de que tienen un buen perfil de profesionales y que los 'empleadores' son del INBAL y están muy interesados en su perfil, pero que por protocolo de 'contratación', es necesario que paguen una cuota de “afiliación sindical” o para ir de gira artística o atender vestuarios.

Al día de hoy, algunos usuarios reportaron el caso en sus redes sociales previniendo a sus contactos de hacer caso omiso de esta situación. Uno de estos usuarios, es Mariana Rosas, profesionista titulada y ex empleada del INAH, víctima del caso que publicó su experiencia a manera de alerta para que al menos sus contactos en redes sociales supieran cómo se daba este tipo de extorsión.

Toman datos del CV

La joven contó al Heraldo de México que tras meses de desempleo, esta ocasión se sintió tentada y todo parecía creíble, puesto que la persona al teléfono le dio sus datos del CV.

"Me habló una señora del área de recursos humanos de la secretaría de cultura de Morelos diciendo que me habían encontrado en esas páginas de OCC, etc y les había gustado mi perfil. Que ahorita estaba disponible la vacante de la Subdirección de cultura. (...) Comenzó a decirme que era mi entrevista formal y a darme los detalles de la vacante, que supuestamente era una vacante sindicalizada, pero que los del sindicato iban a salir de permiso y que por eso le estaban pidiendo los datos de la persona que entraría hoy (o sea yo). Incluso me dijo que necesitaba que yo fuera hoy al Ayuntamiento de Morelos y al Museo Palacio de Cortés para que conociera al personal, que llevara todos mis documentos y firmará contrato d e una vez, hasta me dio las rutas de cómo llegar allá." escribió Mariana.

Ante la situación, ella dudó, pero siguió atendiendo la llamada, pues le dijeron que para asegurar su lugar, tenía que pagar una cuota.

"Obviamente para asegurar mi lugar, tenía que hacer un pago al sindicato, supuestamente ellos me iban a ayudar y una parte la tenía que hacer yo. Le dije que no tenía dinero y me dijo que tratara de conseguirlo porque -son oportunidades que se te presentan una vez en la vida-", siguió con el relato.

"Me pasó el número de cuenta del banco a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores del INBA, y me dijo que según se iban a ir a las 12 y necesitaban el dinero lo más pronto posible, lo peor es que empezó a "corroborar mis datos de mi CV. Dudé y le dije que no tenía el dinero. Entonces empezó la presión psicológica, me dijo que ya habían hecho los trámites y que si no hacía el pago me iban a boletinar con el sindicato y en 10 años ya no podría entrar a trabajar al gobierno", compartió, mientras también cuenta que para este momento buscó en internet el número (735 103 0380) y encontró varios casos de otras personas a quienes también les ha pasado esta situación, por lo que decidió colgar, después de estar siendo presionada psicológicamente para realizar el pago.

Al respecto, el INBAL aclaró en su página oficial que o se están haciendo contrataciones de ningún tipo y se deslinda de dichas llamadas realizadas desde números telefónicos que no pertenecen a la institución, así como de este tipo de procedimientos que afectan la privacidad de las personas.

" Alertamos a la ciudadanía y reiteramos que el INBAL de ninguna manera utiliza esos métodos para contratar elencos, técnicos o personal para alguna otra labor." se lee en el comunidado.