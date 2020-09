Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Secundaria, 30 de Septiembre: actividades y respuestas

¡Toma nota! Si tu hija o hijo cursa la secundaria de educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa II, te compartimos los temas y actividades de este miércoles 30 de septiembre, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa II:

Primero de secundaria

¿Qué vas a aprender?

Abordarás un tema seguro te ha apasionado en algún momento de tu vida. Analizarás el registro fósil, como evidencia de la evolución.

¿Qué hacer?

Para saber ¿Qué es un fósil? Y ¿Cómo se forman?, observa el siguiente video del minuto 2:45 al 3:35 y del minuto 3:54 al 4:41

Registros del pasado

Ahora, observa con atención el siguiente video del minuto 4:02 al 4:30

Los fósiles hablan

El Reto de Hoy

Ahora identifiquemos el concepto que agregarás a su Abecedario biológico. Las siguientes letras que aparecen en la imagen están en desorden y forman un término, ¿cuál es?

Geografía

¿Qué vas a aprender?

Aprenderás a identificar los elementos que hacen posible que interpretemos un mapa, es decir, que podamos saber de qué se trata.

¿Qué hacer?

Una forma increíble de viajar y vivir muchas aventuras es la lectura; por eso te queremos compartir un fragmento del libro El Reino del Dragón de Oro de la escritora chilena, Isabel Allende.

Los mapas y su interpretación



El Reto de Hoy

¿Sabías que los rompecabezas se inventaron a finales del siglo XVIII para ser utilizados en las clases de Geografía y aprender división política?

Actividades FOTO SEP

Te retamos a que en el cuaderno elabores un mapa temático de tu entidad, puede ser algo así como los cenotes de Yucatán, las presas de Puebla, los atractivos turísticos de Baja California o los museos de la Ciudad de México. Ojo, este mapa debe llevar al menos cuatro de los elementos que aprendiste en esta sesión.

Segundo de secundaria

Historia

¿Qué vas a aprender?

Identificarás aspectos y características de los pueblos indígenas que se encuentran en nuestro país. Además, reconocerás personajes y valorarás las aportaciones de los pueblos indígenas.

En la sesión pasada conociste, cuáles y cuántos son los pueblos indígenas, dónde se encuentran ubicados, las lenguas indígenas que más se hablan, cuales están en riesgo, entre otros aspectos importantes.

El tema que atañe en esta ocasión, son las culturas originarias de nuestro país, y su contribución a la vida cultural de México y el mundo.

¿Qué hacer?

Para iniciar, lee con atención el siguiente poema, titulado Entre oros y espejos, del escritor maya Jorge Miguel Cocom Pech. Conforme leas el poema, concéntrate en las emociones que te genere.

A mi padre don Miguel Cocom Vivas Jorge Miguel Cocom Pech.

No vengo a presencia la entrega de oros y jades, a cambio del hechizo radiante del engaño.

Si quiero mirar mi rostro, ¡básteme lavarme la cara con el agua de mis sueños!

Los sueños no mienten, son el código fugaz de un torrente de vida.

Visitas esporádicas de imágenes y voces, espectros que vuelven por las noches entre la

espesa lobreguez de la memoria carcomida a diario por el olvido.

No, no vengo a presenciar la entrega del tributo con las manos llenas de plumas y flores, que los

ojos vivos de mis arbustos y hierbas olorosas, que la voluta de copal, la sarta de pétalos con perfume, no la merecen tus manos ensangrentadas, ni tus ojos que codician con morbo los muslos de mi tierra.

No, no vengo a presenciar la entrega de alhajas y piedras preciosas. Que el tesoro más estimado de un hombre, no está en lo que muestran sus manos, sino en lo que atesora su corazón dispuesto para otros atuendo discreto de su virtud.

No, no vengo a presidir la entrega de mi patria, a cambio de ídolos y cruces, artificio de la astucia, invento para el atraco a incautos y débiles de espíritu, a quienes dioses y sacerdotes, ayer como hoy, la despojan de su identidad originaria.

Vengo con el alma henchida de coraje, y entre esta multitud de vasallos de la resignación, entenados del miedo, hijos legítimos de la cobardía y la servidumbre en todos los tiempos, he aquí que mis manos se endurecen y mi señor Tlatoani, alertan a los otros bolsillos de tu insaciable codicia.

Hoy y aquí, desde mi anónima presencia, una más entre otras, Vengo dispuesto a resistir el espejismo de tus promesas, armando con el baluarte de mis rodelas y mis cuchillos de obsidiana escucho a tus pretensiones que se esconden en la turbiedad de tu yelmo, y de tu toga franciscana.

No, no puedo ser el embajador del cobarde que te confunde con los dioses, deidades que nos prometieron el retorno de sus calendarios y milagrerías, mientras que, en ceremonias de sacrificio, aún con el corazón tembloroso de los cautivos de guerra, despiadado testimonio de atadura inútil a creencias, ayer como hoy, se escribe con sangre, oros y espejos el código opresor de la conquista que aún no termina.

Responde lo siguiente:

¿Qué te pareció el poema? Escribe lo que sentiste al leer este poema.

El Reto de Hoy

Escribe en tu cuaderno qué tradición de origen indígena conoces y descríbela. Menciona si tu familia y tu comunidad celebran alguna festividad de tradición indígena y qué significado tiene.

Lenguaje

¿Qué vas a aprender?

Conocerás dónde y cómo puedes encontrar y consultar fuentes literarias de la narrativa latinoamericana contemporánea tanto para realizar investigaciones, buscar materiales, o simplemente, para disfrutar de una buena lectura.

Asimismo, identificarás y reconocerás las características de las bibliotecas.

Las bibliotecas, muchas veces se encuentran cerca de donde vives, aunque muchas otras no. Lo cierto es que, son lugares donde se concentran un gran número de libros que contienen todo tipo de conocimiento.

¿Qué hacer?

Para iniciar, observa el siguiente video de la Biblioteca Vasconcelos, que se encuentra en la Ciudad de México.

Un día en la biblioteca Vasconcelos.



Existen bibliotecas muy grandes como ésta, también pequeñas o móviles, que van de barrio en barrio ofreciendo opciones de lectura para todos.

El Reto de Hoy

De las tres lecturas finales:

¿Cuál buscarías para leer en su totalidad?

Comparte con tu familia las lecturas y comenten cuál les gustaría leer completa y por qué.

Tercero de secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Trabajarás en la construcción de triángulos congruentes y semejantes. En estos planteamientos, es necesario, sustituir al compás por un trozo de hilo amarrado al lápiz.

Lee el siguiente texto:

“En un equipo de fútbol mixto, el entrenador les pide a los integrantes llevar un banderín, para demostrar su apoyo al equipo, la única condición es que el banderín debe tener sus ángulos con medida de 60º, 40° y 80° respectivamente”. Al día siguiente, al terminar el entrenamiento, Montserrat revisa su banderín y el de Erick y se da cuenta de las diferencias como lo muestra la siguiente imagen.

Actividades FOTO SEP

El Reto de Hoy

Menciona 2 ejemplos de figuras que sin importar cuántas veces sean trazadas, ni por quién sean trazadas siempre serán semejantes entre sí:

Actividades FOTO SEP

Las figuras que siempre serán semejantes entre sí, sin importar quién ni cómo los traces son varias, por ejemplo, el cuadrado, el triángulo equilátero, el pentágono y hexágono regular, es más, todas las figuras regulares.

El cuadrado siempre tendrá sus 4 ángulos rectos, y sus lados siempre medirán lo mismo, es decir que siempre habrá una relación de proporcionalidad entre sus lados y sus ángulos medirán lo mismo.

Y en el caso del triángulo equilátero, sus lados miden lo mismo y sus 3 ángulos siempre medirán 60°, y como observaste, las sumas de los 3 ángulos internos en cualquier triángulo siempre deben sumar 180°

¿Conoces otra figura más que cumpla con este requisito?, comenta con tu profesor y compañeros de clase. Observa la siguiente imagen y decide cuáles son las figuras semejantes entre sí.

Actividades FOTO SEP

