Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 28 de septiembre: actividades y respuestas

1° PRIMARIA

Valores

Aprendizaje esperado: Identificar su deseo de estar bien, expresar cómo se quiere sentir en el lugar en el que se encuentra y a qué acuerdos necesitan llegar para lograrlo.

Énfasis: Identificar su deseo de estar bien, expresar cómo se quiere sentir en el lugar en el que se encuentra e identifica acciones con las que puede contribuir para lograrlo.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior aprendiste cómo el pensar positivo te lleva a hacer las cosas con más entusiasmo y poder lograr tus metas, además del uso del medidor emocional.

En esta sesión reflexionarás sobre cómo te gusta sentirte y estar con otros y lo qué puedes hacer para sentirte así. Aprenderás herramientas que te ayuden a sentirte mejor, estudiar, mejor, trabajar y conocer tus emociones y para relacionarte mejor con los demás.

Necesitarás dos globos del número 12, de colores diferentes.

¿Qué hacemos?

Cuando estas con las personas que te aman como tus papás o tus familiares, en donde puedes decir cómo te sientes sin que te pongan cara enojada, porque eso te hace sentir mal es mejor ese lugar en donde sabes si haces algo indebido, te pueden ayudar, te apoyan o te escuchan.

En cambio, cuando vas a algún lugar y sientes que se burlan de ti, eso no te gusta, porque te hacen sentir mal. Otra cosa que te hace sentir bien es estar en un lugar donde te respeten y cuiden, en donde te sientas seguro y tranquilo, en donde puedas aprender, participar y divertirte. Sin importar si ese lugar es la casa, la escuela o casa de los tíos. Lo importante es saber qué puedes hacer para sentirte bien y disfrutar de la compañía de otras personas y tu propia compañía.

Puedes hacer muchas cosas para sentirte bien, escuchar música, ponerte a bailar con tus papás, hermanos, o algún familiar, hacer algún concurso para ver quién baila más chistoso, o uno para ver quién hace las tareas del hogar más rápido y esa persona que gane puede decidir qué película ver.

Es momento de utilizar tus globos, ínflalos con mucho cuidado, si se te dificulta, pide la ayuda de un adulto, mamá, papá o de quien te acompañe, no los infles muy grandes para que no se revienten.

Usa un solo globo primero, lánzalo hacia arriba y cada vez que haga contacto con tu mano vas a decir cosas que NO te hacen sentir bien, por ejemplo, cuando te regañan, tirar la basura, que se burlen de ti, etcétera. La idea es que no se debe caer, si se te cae comienzas de nuevo, no pasa nada.

Artes

Aprendizaje esperado: Selecciona y analiza la letra de una canción o ronda infantil que eligió en conjunto con sus compañeros, para interpretarla frente a público.

Énfasis: Analiza la letra y la tonada de la canción infantil elegida en el proyecto, para hablar de las emociones que le produce escucharla.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a seleccionar y escuchar música de tu región y de otros lugares para interpretarla frente al público.

Analizarás la letra y la tonada de la canción infantil elegida en el proyecto, para explorar las emociones que te produce escucharla, cuando ésta presenta un mundo totalmente diferente al que conoces.

Para esta sesión necesitarás los siguientes materiales:

• Hojas o cuaderno de artes.

• Pinturas acrílicas.

• Colores.

• Crayolas.

• Gises de colores.

• Algún material con color para pintar una obra.

• Ropa cómoda.

Conocimiento del medio

Aprendizaje esperado: Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen la convivencia en la escuela y la familia.

Énfasis: Reconocer la importancia de las reglas para una sana convivencia en el salón de clases. Reconocer la importancia de las reglas para una sana convivencia en el salón de clases. (3/3)

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer formas de comportamiento adecuado y a sugerir reglas que favorecen la convivencia en la escuela y la familia.

Reconocerás la importancia de las reglas para una sana convivencia en el salón de clases, y elaborarás un reglamento para tomar tus clases de "Aprende en Casa".

Para esta sesión necesitarás los siguientes materiales: hojas blancas, lápices de colores, cinta adhesiva, y tu libro de texto Conocimiento del Medio de primer grado:

En sesiones pasadas aprendiste lo que es una regla de convivencia, y la necesidad de establecerlas en la casa y en la escuela. Recordarás que una regla, es un acuerdo que sigues para que haya orden para que puedas satisfacer tus necesidades y que estés bien. Si sigues las reglas puedes desarrollar tus actividades diarias de manera ordenada y segura.

Por ejemplo, en el lugar donde estás debes depositar los desechos en botes y no en el piso.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Reconoce el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones.

Énfasis: Identificación de regularidades en inicios de palabras y ampliación del repertorio.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones

Identificarás las regularidades en inicios de palabras y ampliación del repertorio.

Aprenderás cómo algunas palabras tienen un mismo sonido al inicio y lo identificarás también al escribirlas.

Para esta sesión necesitaras el siguiente material:

• Hojas blancas o un cuaderno

• Lápiz

• Lápices de colores

• Tiras recortadas del Material de apoyo a la alfabetización inicial (2019) página 37 y 39

2° PRIMARIA

Valores

Aprendizaje esperado: Reconoce y expresa qué acciones generan bienestar y malestar en diferentes escenarios.

Énfasis: Reconoce que todos quieren bienestar y acciones que lo generan o merman.



¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás y expresarás las acciones que te generan bienestar y malestar en diferentes escenarios.

Reflexionarás sobre las dificultades que puedes llegar a pasar.

Continuarás identificando a las personas que te apoyan en casa, escuela y comunidad.

¿Qué hacemos?

En esta sesión continuarás con leyendo y conociendo las aventuras de Héctor y Saladín y un nuevo compañero.

Un día, en el parque se encontraba un payaso que se llamaba Feferefe, pero si lo veían bien lo reconocerían, porque era Héctor disfrazado, su buen amigo el genio Saladín, lo vistió y pintó como payaso, a Héctor le encantaba porque había provocado muchas sonrisas ese día.

Le pregunto a su amigo de la escuela, Patricio ¿Has visto a mi amigo el genio Saladín?, a lo que Patricio le contesto “La verdad, no. Si es un genio de lámpara, lo reconocería”.

Héctor- No importa, seguramente está haciendo cosas buenas para la gente porque le gusta hacer feliz a todo el mundo.

Héctor platica con Patricio de las cosas que le generan bienestar, felicidad, y de las cosas que le provocan lo contrario, que lo hace sentir menos felices.

Esto le ayuda para poner en calma sus pensamientos y su cuerpo para sentirse mejor y poder resolver problemas.

Héctor - Patricio ¿Recuerdas lo que teníamos que hacer para resolver problemas?

Patricio- ¡Si, la práctica de la postura de la montaña!

Héctor y Patricio coinciden en que practican la postura de la montaña y que, al estar en calma, analiza la situación y toma decisiones.

Héctor- Este fin de semana vi a un niño que quería cruzar por un lugar donde había un charco y no se quería mojar. Al principio no sabía qué hacer y se notaba nervioso, inquieto, entonces se quedó quieto, respiro y ya más calmado volteo y descubrió un par de llantas que estaban cerca, las tomó, colocó una frente a otra y cruzó por encima de ellas.

Patricio- ¡Qué bien! Utilizó toda su habilidad para no mojarse.

-Sí, lo hizo muy bien. Bueno ¿Qué te parece si hacemos la postura de la montaña?

- ¿A poco también los payasos utilizan estos ejercicios?

- ¡Claro que sí! y, no solo los payasos, los niños, las niñas, los papás, los abogados, los maestros, las mamás, los tíos.

- Ya entendí, ¡No te alteres, solo fue una duda!

Héctor- Los astronautas, los bomberos, los niños de Yucatán, las niñas de Toluca, Lupita, Rodrigo.

- Sí, sí, ya entendí. Sirve para todos. -Contesta Patricio un poco desesperado.

Héctor- Mejor practiquemos vamos a sentarnos cómodamente, en el piso o en esa banca que está ahí, aunque solo hay espacio para uno, tu te sientas en la banca y yo en el suelo. Recuerda que, aunque estés en la banca debes tener los pies apoyados en el piso, las plantas de ambos pies deben estar totalmente apoyadas. Espalda derechita, hombros muy relajados, en cambio.

Patricio- Y tú que estarás sentado en el piso tu cuerpo debe estar perfectamente apoyado en la superficie; como las raíces de un árbol. Ahora vamos a centrar nuestra atención en la respiración, inhalamos, exhalamos lentamente, sintiendo como entra y sale el aire de nuestro cuerpo. Si quieres, cierra los ojos. Escucha el sonido y disfrútalo, si no lo escuchas siente tu respiración.

Reflexiona las siguientes preguntas y contesta:

a) ¿Quién quiere ser feliz?

b) ¿Crees que las personas adultas quieren ser felices?

c) ¿Los grandes y los chicos quieren ser felices?

Héctor y Patricio comienzan a jugar después de hacer la postura de la montaña, Héctor saca una cubeta y corretea al Patricio fingiendo que lo va a mojar. Corren por el parque y cuando se detienen en lugar de mojarlo le lanza confeti.

Patricio- ¡Qué divertido! pensé que me ibas a mojar.

Héctor- No, cómo crees, eso no te hubiera hecho muy feliz., para mí la felicidad es como una cubeta que puede estar llena, o medio llena.

Patricio- ¿De agua?

- No, de las palabras y acciones que hay en nuestra vida, así como de las palabras y acciones de las demás personas como nuestros amigos, familia, compañeros hacia nosotros. Son como gotas de agua que la van llenando. Si está llena, nos sentimos bien, contentos, pero si está vacía nos sentimos mal, tristes.

Patricio- Qué tal si esta es mi cubeta y la llenamos con palabras que me dicen los demás y me hacen sentir bien.

Héctor- Muy bien, yo detengo la cubeta y tú vas llenándola.

Artes

Aprendizaje esperado: Responde con movimientos o formas corporales estáticas a sonidos y silencios, para explorar posibilidades expresivas.

Énfasis: Une la producción de movimiento a la producción sonora vocal para generar secuencias corporales y vocales sencillas.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás nuevos sonidos.

Identificarás las cualidades del sonido.

Expresarás las cualidades del sonido a través de formas corporales estáticas y dinámicas.

Elaborarás secuencia de sonidos y movimientos.

¿Has tenido la experiencia de bailar sin música? Qué pasa cuando no hay sonido.

¿Conoces algún juego o canción en la que te quedes sin movimiento?

¿Qué hacemos?

Hay niños de diferentes estados que les gusta jugar a las estatuas de marfil, debido a que es un juego donde puede expresar sus movimientos como si fueran una estatua.

Y se divierten mucho cuando esto pasa.

¿Lo has jugado? ¿Cómo te sientes cuando te quedas congelado?

¿Qué pasa cuando hay un silencio? ¿Acaso todo se detiene? ¿Cómo se siente en el cuerpo esta sensación, ¿Has jugado alguna vez a imitar a tu papá cuando está enojado? ¿O has observado detenidamente las posturas que adopta comúnmente al realizar su trabajo?, por ejemplo, el carpintero qué postura adopta para cortar una tabla.

Recuerdas la sesión anterior, aprendiste:

1. A explorar las pausas y silencios que se presentan en la música.

2. Y cómo te motivan a generar acciones con el movimiento.

En esta clase vas a identificar esas pausas activas y construirás una secuencia de movimientos, algunos estáticos y dinámicos.

Actividad 1

Para esta actividad necesitarás de un tambor, si no lo tienes puedes pedirle prestado a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe que te preste un recipiente de plástico o aluminio y una cuchara o palo para golpear y producir sonidos, también puedes pedirle ayuda para que sean ellos quien produzca el sonido.

Tocarás un tambor, mientras marcharás al ritmo de éste, de la siguiente forma:

a) 16 tiempos en su lugar.

b) 16 tiempos girar sobre su mismo eje.

c) 8/8 tiempos cambiando de lugar.

Ahora deberán sonar el tambor a distintas velocidades y realiza lo siguiente:

a) Si el sonido se escucha rápido, marcharás rápido.

b) Si el sonido se escucha lento, marcharás lento.

c) 8 tiempos lentos y 8 tiempos rápidos de marcha tocando el tambor.

Cuando hay un sonido te invita al movimiento y cuando no lo hay, haces una pausa y dejas de moverte.

Actividad 2: Esculturas.

Realizarás la misma actividad, pero adoptarás una postura libre, espontánea, chusca.

a) Seguirán siendo 8 tiempos.

b) Y estarás en silencio por 5 tiempos para realizar la pausa, es decir: La postura.

c) Realizarás este ejercicio 5 veces.

Actividad 3: Cómo me siento.

Ahora realizarás posturas específicas.

Has las posturas interpretando los estados del ánimo.

Conocimiento del medio

Aprendizaje esperado: Identifica que todos los niños tienen derecho a la salud, el descanso y el juego.

Énfasis: Reconocer y argumentar prácticas para el cuidado de su cuerpo y reconocer algunas acciones relacionadas con su derecho a la salud.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las acciones cotidianas que contribuyen al cuidado de tu salud mediante el juego de preguntas.

Reflexionar sobre los cambios has tenido desde que naciste y tu derecho a la salud.

¿Qué hacemos?

Observa las siguientes imagenes:

Lengua indígena

Aprendizaje esperado: Escucha con atención la lectura en voz alta que hace el profesor o alguno de sus compañeros.

Énfasis: Interpretación del texto leído.

¿Qué vamos a aprender?

Escucharás, comprenderás e interpretarás un texto leído en voz alta.

¿Qué hacemos?

Pide ayuda a tu mamá, papá o algún familiar que se encuentre contigo para que te lea en voz alta la lectura de algunos textos, si no pueden, no te preocupes tu puedes hacerlo solo, sin ninguna prisa.

Si cuentas con tu libro de texto de Lengua materna. Español. Lecturas de segundo grado, realiza la lectura de las página 132 y 133.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2LEA.htm?#page/132

