Realizan revisión a la policía municipal de Teocaltiche

Este viernes la policía municipal de Teocaltiche es sometida a una revisión por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

A través de un comunicado, se informó que las acciones contemplan la revisión del estatus del personal operativo para el cumplimiento del Certificado Único Policial, así como la inspección del armamento y sus respectivas portaciones, según los lineamientos de la licencia colectiva.

Destacan que las acciones se realizan en estricto cumplimiento a las normativas vigentes, así como en total apego al respeto de los derechos humanos de los oficiales.

En el comunicado indica que la vigilancia del municipio se lleva a cabo de manera coordinada y en conjunto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, por lo que la presencia los oficiales estatales, militares y de la Guardia Nacional será permanente para garantizar la seguridad e integridad de los residentes de Teocaltiche.

Cabe destacar que las autoridades han hecho hincapié en que el alcalde de Teocaltiche no ha participado en las mesas de seguridad y no ha tenido comunicación con la autoridad estatal incluso en recientes días cuando se informó que sufrió un atentado, se señaló que no se pudo tener comunicación con él.

