"Clientes me han llamado inútil": acusa empleado de cafetería

Luego del caso viralizado en redes sociales en el que un joven de San Luis Potosí es golpeado por un cliente en un establecimiento de comida rápida, se consultó con empleados en Aguascalientes, para conocer si han pasado una situación similar. Diversas faltas de respeto abundan, al menos, en las cafeterías de la ciudad de Aguascalientes, pues los mismos trabajadores aseguran que algunos clientes son prepotentes y groseros.

"La misma forma de hablar altanera o incluso hasta el hecho de decirte inútil. No es motivo para que te digan inútil solo porque el alimento no ha salido, a veces no es culpa del mesero ni del cocinero, sino de que hay pedidos detrás del tuyo y no sé va a adelantar el tuyo solo porque vengas con prisa".

Empleado de cafetería