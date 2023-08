Casi el 70 por ciento de los homicidios está resuelto en Aguascalientes

La mayoría de asesinatos ocurridos en el estado de Aguascalientes se encuentran resueltos por las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales, sin embargo, hay un 34% de los casos que aun no lo están por algunos motivos qué explica Jesús Figueroa Ortega, fiscal del estado de Aguascalientes.

"Alrededor del 66 por ciento de los casos de homicidios resueltos, nos queda un 34 pero no vamos a descansar porque al final de cuentas hay homicidios que, por ejemplo: hay órdenes de aprehensión, no podemos dar la información de qué casos tenemos con orden de aprehensión, pero luego se cumplimentan uno o dos años después. Entonces, son casos que aparentemente no están resueltos, pero con el paso del tiempo lo logramos".

Jesús Figueroa Ortega, fiscal del estado de Aguascalientes