Diócesis de Aguascalientes desconoce milagro en Norias de Paso Hondo

Hace un mes, un presunto milagro se dio en Norias de Paso Hondo, en donde una familia descubrió que una estatua de San Judas Tadeo se encontraba llorando.

Al respecto, el vocero de la diócesis, Rogelio Pedroza González, recordó que la Iglesia se caracteriza por ser una institución seria y hasta que no se compruebe un hecho que haya sido provocado por la figura, podría ser considerado como un milagro.

Pedroza González añadió que por el momento no se ha recibido más información, esperando a que los peritos hagan un o correspondiente análisis.

“Sobre el caso de Norias de Paso Hondo no tenemos información, hablé con el párroco y me dijo que estaban viendo (el supuesto milagro), pero ya no he recibido más noticias. Seguramente los peritos lo dirán pronto”.