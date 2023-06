No habrá marcha atrás en doble sentido de 5 de mayo

Tras las manifestaciones y el cierre de la calle 5 de mayo, autoridades se reunieron con comerciantes y vecinos para entablar un diálogo y llegar a un acuerdo.

Según la comerciante Dulce Salinas, no se llegó a ningún acuerdo; las autoridades escucharon pero no les dieron alguna solución.

“Vinieron en la tarde la semana pasada, hicieron un recorrido y nos escucharon de alguna manera, pero no se llegó a ningún acuerdo. Las malas ventas siguen, los clientes no se pueden estacionar, el tráfico, los accidentes, pero he leído que la gobernadora ha dicho que por 30 personas no se va a cambiar”, señaló.