Personal del ISSEA intentaron clausurar el único albergue para migrantes que existe en Aguascalientes. Elementos de seguridad llegaron hasta el lugar para tratar de sacar a los migrantes de diferentes nacionalidades, pero el dueño se opuso a que echaran a la calle a los migrantes, entre ellos una mujer que padece cáncer, por lo que solo colocaron sellos de suspensión, pero no les clausuraron.

“La senadora Márquez les dijo, pues no nos salimos, déjenos encerrados aquí, pues colocaron los sellos, pero ya no los colocaron para cerrar las puertas”

El dueño del sitio que anteriormente operaba como bar, abrió este espacio ubicado frente al Instituto de Migración para darles un techo a los migrantes que van en busca de una vida mejor, al darse cuenta de que ninguna autoridad les brindaba un refugio.

Para los migrantes este albergue es de gran ayuda.

“Muchos andaríamos en la calle, no por uno, porque uno de grande puede solucionar las cosas, pero los niños, otras personas que no vienen con la misma capacidad que uno, bastante me ayuda porque así me da chance de por lo menos de reunir un pasaje para no andar caminando, sino que para seguir avanzando tranquilamente, me dan chanza de trabajar y poder reunir algo de dinero”

Luis Núñez, Migrante Venezolano