Denuncian víctimas de tortura fabricación de delitos federales

Mañana se definirá la situación legal de Felipe Hinojo, defensor de Derechos Humanos, pues asegura que las autoridades federales lo están acusando de los delitos de falsedad de declaraciones ante una autoridad y aportación de pruebas ilícitas.

También mencionó que, la declaración que él realizó en su momento, se debió cuando terminó el arraigo de su hermano y de manera presencial se percató de las marcas de tortura en varias partes del cuerpo. Además, asegura que esto ocurrió cuando Felipe Muñoz era procurador de Justicia del estado de Aguascalientes.

Mary Sánchez, víctima de tortura, platicó que en días recientes un Ministerio Público Federal, que no tiene conocimiento de su caso, la citó a una audiencia como testigo del delito de desaparición forzada de personas y solo se están basando en algunos comentarios que ella ha realizado en redes sociales.

“Aquí la FGR lo que se ha basado en su investigación para mandarme citar como testigo es en base a las publicaciones que yo he hecho en mis redes sociales, por los comentarios he hecho con respecto al tema, pero no están investigando en sí el delito quien lo cometió. Se están basando en lo que yo digo. Intentan, por lo que yo he visto, hacer juegos de palabras de lo que yo digo con la intención de hacerme a mí responsable”.

Mary Sánchez, víctima de tortura