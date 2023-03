Pobladores de Teocaltiche viven con temor por hechos de violencia

En el centro de Teocaltiche se encuentra solo, son pocas las personas que van a la plaza principal, debido a la violencia y al temor que sienten al salir, lo cual afecta a los comerciantes.

"Las ventas han bajado un montón, este año está ha sido muy difícil, porque no tenemos gente que venga de otros lugares que son los que nos ayudan a que se mueva el dinero, la economía.. Tiene mucho que ver con el tema de la seguridad, a la gente le da miedo venir, no tienen la confianza de venir y que vaya a pasar algo"

Este fin de semana, los pobladores salieron a las calles para pedir paz y un freno a la violencia, pero también demostrar que están unidos, días antes hubo otra marcha pidiendo la salía de la policía estatal del municipio.

“Obviamente, tenemos miedo, porque ya no sabemos a quien tenerle miedo, eso es un gran tema, porque nos mandan seguridad, pero no sabemos si realmente tenemos que confiar en ellos o en quien confiar y eso está siendo un gran problema”

Los pobladores piden que las autoridades no se minimice la situación que viven.

“No pasa nada, no fue aquí la balacera, fue afuera, entonces creo que se minimiza mucho y en todos los niveles de gobierno, pareciera que no pasa nada y yo siempre pienso porque no les ha tocado estar una hora bajo una balacera”