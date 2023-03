Jesús Ociel Baena recibe primera credencial de elector con casillero no binario en el país

En un hecho histórico, el magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena, recibió la primera credencial de elector con casillero no binario en el país, siendo un gran logro para las personas de la comunidad LGBT+

"La credencial de elector para votar con fotografía se convierte en este instrumento para identificarnos y que la autoridad mexicana nos reconozca a las personas no binarias es un paso fundamental y trascendental para visibilizarnos, porque nuestra estructura ha estado fundamentada en la dicotomía de hombre y mujer y aquellas personas que no nos identificamos como hombre o mujer, como es mi caso como persona no binaria no tenemos acceso a un documento oficial"

Jesús Ociel Baena // Magistrade