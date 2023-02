Pasó de ser una fuga de agua a una fuente.

Sobre la calle Ignacio Allende hasta la esquina de Libertad en la zona centro de Aguascalientes, abundante agua recorría toda la calle. En el domicilio 321, se observaba una fuga de agua con bastante presión.

La propietaria de la casa señaló que el problema comenzó desde el miércoles pasado, reportó a las autoridades correspondientes, sin embargo no han acudido a solucionarlo.

“Se me está filtrando desde afuera, ya me cansé, ya no sé ni qué hacer. Hace rato todavía estuve marcando y no me contestan”, señaló la denunciante.