Video del supuesto suicidio de Cinthia no existe como tal: OVSG

El pasado martes, las autoridades ministeriales mostraron un video de menos de 20 segundos a medios de comunicación (a quienes les prohibieron grabar) en donde aparece una mujer caminando y acomodando una tela en su cuello como si fuese una bufanda, mismo que la Fiscalía afirma que se trata de de una venda con la que la víctima se habría quitado la vida.

En ese sentido, el Observatorio de Violencia Social y de Género, a través de su coordinadora, Violeta Sabas, asegura que este video como tal no existe. Señala que pese a ser evidente que Cinthia está haciendo un nudo con la tela en su cuello, eso no garantiza que se haya auto privado de la vida.

“El video que tiene Fiscalía es de un recorrido donde se ve caminando y hace un nudo pero ese video no es la prueba clara del momento en que Cinthia se priva de la vida, no es una evidencia. No podemos decir que una persona que va caminando y se amarra la bufanda significa que minutos después se va a suicidar”, expresó Sabas.