¿Te has preguntado porque te sientes más triste en época invernal?

La Navidad y el Fin de Año son festividades que muchas personas esperan con ansias, pues son fechas en las que la familia se reúne para pasar momentos felices e inolvidables, pero lamentablemente esto no sucede con todo mundo porque hay gente que perdió a un ser querido o que pasarán estas festividades en completa soledad o en la cama de un hospital, y es por ello que suele haber depresión afectivo estacional.

Esto afecta principalmente a las mujeres de entre 18 y 30 años de edad, y de acuerdo con el IMSS, los síntomas pueden ser la tristeza, problemas para no dormir, dolor físico, así como no disfrutar las actividades que se realizan día a día. Aunque también es importante que acudan con un profesional de la Salud Mental para que les practiquen una evaluación y confirmar que presentan dicha depresión.

Ante lo cual, Brenda Barrientos, directora general del IMASAM menciona que la depresión se debe a “la época, el clima, la situación que engloba todo un tema porque recordemos que es un espacio donde se cierra un ciclo, se festejan Navidades, también por el duelo pandémico que traemos, lamentablemente algunos familiares es un espacio para seguir continuando recordando a su familiar. Entonces, sí se genera un estado anímico sensible, pero también muy oportuno para seguir trabajando con el legado de los que ya no están con nosotros”.

Además, cabe recalcar que la depresión afectivo estacional no es un detonante para que se registren suicidios, pues “es un factor multifactorial en el cual no tenemos indicado exactamente porqué se da esta acción y sin embargo es importante recordar que hay que tener en cuenta varios factores: la cuestión económica, la cuestión familiar que se esté presentando en el momento. No tenemos nosotros indicadores que digan que en esta temporada tengan alguna situación por suicidio”, recalca la directora del IMASAM.

