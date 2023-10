Piden mayor seguridad en colonia Boulevares y aledañas ante constantes asaltos

Asaltos es lo que viven los vecinos de la colonia Boulevares y colonias aledañas en Aguascalientes.

"El nivel de inseguridad se ha estado elevando muchísimo y cada vez es más violento, asaltos a mano armada, llegan personas en motos asaltan a otros chavitos, a chavitas , a señores mayores, personas que están esperando a sus hijos en las escuelas y ya llegó un momento en el que no podemos sacar a nuestros hijos, no pueden estar en las calles".

Los asaltantes a bordo de motocicletas se han apoderado de las calles.

No importa si es de día o de noche, los sujetos operan para despojar a niños, adultos, mujeres de sus pertenencias utilizando armas blancas o incluso armas de fuego.

"Han sacado armas de fuego y han dado cachazos a las personas en la cabeza, ya los golpean les jalan sus cosas, a una señora la golpearon, la tiraron y le quitaron su bolsa, ya es un nivel que ya no podemos permitir".

Aunque se ha hablado con las autoridades municipales, no hay vigilancia en la zona. Lo peor de todo cuando se atrapa a los delincuentes a los dos o tres días regresan a las calles o no pasa nada con las denuncias.

"Tengo las denuncias, los testigos y no ha pasado absolutamente nada, tengo las denuncias y a los tres días la persona ya está en la calle".

Gerardo Vázquez , vecino de la colonia alzó la voz por su hijo de 17 años de edad, a quien el 12 de marzo a las 2 de la tarde fue asaltado, pese a que se puso denuncia no ha pasado absolutamente nada.

"Lo asaltaron con una navaja, le quitaron su celular y su cartera, mi hijo es menor, tiene 17 años, entonces se regresó rápido a tu casa, yo estaba ahí y pues luego, luego localizamos el celular y nos fuimos siguiéndolo donde nos marcaba la señal, fuimos a dar hasta la plaza de la tecnología donde casualmente ahí en un local nos marcaba la señal,busque algunos elementos pero nunca me hicieron caso que primero tenía que poner la denuncia sino no podían actuar, el dueño de la plaza tampoco podían hacer nada si no había la denuncia".

Gerardo Vázquez // vecino