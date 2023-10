Reportan a chofer de camión urbano tras casi provocar un accidente

Gran susto se llevó el conductor de un vehículo y su acompañante luego de casi estrellarse contra un camión urbano, cuyo chofer se cambió de carril de manera intempestiva. La víctima explica qué fue lo que sucedió:

"Es el chófer de la ruta con número económico 1493, la verdad no me fijé en la ruta. Fue poquito antes de las 6:00 pm de hoy, y lo que pasa es que yo iba circulando por el carril central de avenida José María Chávez de norte a sur y en el carril derecho iba el camión. Luego de varios metros me cambié al carril derecho y en eso el chófer se cambió al carril central, le aceleró y antes de llegar a avenida Siglo XXI, se me metió y casi me estampo en la parte lateral derecha".