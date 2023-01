Pide Enrique Alfaro que estudiantes de la UdeG detenidos puedan enfrentar proceso en libertad

Luego de que tres estudiantes de la UdeG se encuentran detenidos acusados de despojo por oponerse a la construcción de un complejo residencial en un espacio destinado al parque Huentitán y tras la polémica que se ha desatado en la que se ha acusado al gobernador del estado, Enrique Alfaro, de estar detrás de la detención, al respecto el mandatario estatal aseguró que no se ha inmiscuido en el asunto y que es una disputa legal entre una empresa inmobiliaria y los estudiantes de la UdeG, quienes presuntamente invadieron un predio particular durante más de 100 días en el año 2021.

Explicó que el proceso que enfrentan los jóvenes no es por manifestarse sino por una denuncia de hechos presentada por un particular por el probable delito de despojo de inmuebles y aguas, previsto en el código penal del estado, y es producto de una denuncia interpuesta por los dueños del terreno y no por el gobierno de Jalisco.

Destacó que los dueños del terreno están en su derecho de exigir que se aplique la ley en contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente. Por lo anterior, Alfaro Ramírez exhortó para que los estudiantes detenidos puedan enfrentar su proceso en libertad.

