Niegan respuesta a regidora de Aguascalientes sobre gastos municipales

En el marco de la comparecencia de Secretarios Municipales del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, la regidora Alejandra Peña cuestionó al Secretario de Servicios Públicos, Carlos España, sobre las erogaciones de luz que realiza el municipio, los watts que recibe, luego de que el parque fotovoltaico no funciona, si hay algún ahorro de luz y cuánto ingresa del Servicio Integral de Iluminación Municipal.

Al momento de su participación la regidora fue interrumpida por el Secretario de Ayuntamiento, Jaime Beltrán, argumentando que dicho cuestionamiento “no era parte del informe", pues acotó, "solamente puede cuestionarse sobre la glosa del informe".

"Es una pena que no nos permitan cuestionar lo que los ciudadanos quieren saber, el costo de la luz, a quien se le paga, el ahorro del gasto con un parque fotovoltaico que no está conectado". Señaló la Regidora mientras se le insistía en que no podía realizar la pregunta al Secretario de Servicios Públicos, Carlos España en plena comparecencia ante el Cabildo.

Al iniciar su intervención, Alejandra Peña, Regidora de Morena, expuso que limitarse a lo incluido en la glosa del informe, sería dejar fuera muchos temas de interés público, que además han sucedido a lo largo del primer año de gestión de Leonardo Montañez.

"Las respuestas no nos la deben a nosotros, sino a los ciudadanos, todo lo trabajado debe informarse" Alejandra Peña, Regidora de Morena

Ante la negativa la Regidora continuó con sus cuestionamientos, mismos que no recibieron respuesta sobre el costo de la luz.

El Secretario de Servicios Públicos, fue cuestionado sobre un nuevo sistema de monitoreo de recolección de basura con un costo de 1.2 millones de pesos cuando ya existía un modelo similar con un costo anual de 300 mil pesos. La respuesta sobre el cambio fue que no se trataba ya de una renta anual, sino de un sistema propio.

De acuerdo con el el Artículo 69 de la CPEA, "los Municipios se regirán por el principio de Gobierno Abierto, por lo cual tienen la obligación de ejercer una administración pública transparente, favorecer la participación ciudadana y vecinal y la rendición de cuentas [...], de tal manera que garantice a toda persona el derecho a recibir los servicios públicos [...]".

Sin embargo, a pesar de estar establecido en el Artículo 69, la rendición de cuentas no se presentó durante la comparecencia del Secretario de Servicios Públicos.

