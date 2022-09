Después de salvarle la vida, regresan a darle un obsequio a un menor accidentado

Tras sufrir un accidente en el hogar, William de 8 años de edad casi pierde la vida, luego de que intentará alcanzar el control de la televisión que estaba arriba de un ropero, el pasado 1 de septiembre.

La mamá del menor escuchó el grito y revisó lo que había sucedido y se dio cuenta de que el niño tenía un corte producto de un espejo que se rompió al tratar de alcanzar el control de la televisión

"Yo estaba sola, estaba aquí lavando cuando escuché que él grito de miedo y entré corriendo y dije que pasó y empecé a revisar su cabeza, pensé que se había caído y fue cuando me dijo, no mamá mira me corte, vi el espejo quebrado, vi el tiradero de sangre y yo ya no sabía que hacer"

Lucia Hernández Guerrero// mamá de William